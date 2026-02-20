La tarde del 20 de febrero de 2026, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dejó sin validez las habilitaciones de más de 60 droguerías, laboratorios y empresas de distribución de medicamentos después de comprobar que sus certificados de Buenas Prácticas estaban vencidos y no habían sido renovados a tiempo.

La medida quedó establecida en la Disposición 694/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial, que ordena dar de baja los registros correspondientes de estas firmas para el tránsito interjurisdiccional de medicamentos y especialidades medicinales.

Según el organismo, estos certificados tienen una vigencia de cinco años y su renovación debe iniciarse al menos 60 días hábiles antes de que caduquen. Si se presenta la solicitud dentro de ese plazo, la empresa puede seguir operando hasta que se resuelva el trámite, algo que en estos casos no ocurrió. Por esa razón, se decidió cancelar las habilitaciones.

Entre las compañías afectadas figuran nombres como Droguería Menon, Droguería Surmedic, Droguería Popular, Droguería Laboratorios Bellandi y Barreras S.R.L., además de firmas de logística como Distrimen S.A. y Logística Médica S.R.L., así como el laboratorio Biosidus Farma S.A..

La ANMAT remarcó que solo pueden operar establecimientos habilitados y con certificación vigente, en línea con las normas nacionales y las del MERCOSUR, para proteger la salud pública y garantizar que los productos medicinales se comercialicen bajo estándares técnicos y regulatorios adecuados.

Además, la semana pasada el organismo había adoptado medidas similares contra otros laboratorios como Inmunolab S.A., Cerium S.A. y Laboratorios Gordon S.A.C.I.F.I.A., por situaciones equivalentes de falta de certificados vigentes.