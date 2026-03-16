La ANMAT prohibió la venta de varios cosméticos infantiles
La medida alcanza a productos de cinco marcas que se comercializaban en el país sin autorización sanitaria. El organismo ordenó retirarlos del mercado por posibles riesgos para la salud.
La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de distintos cosméticos infantiles en todo el país. La decisión fue tomada luego de detectar que los productos no contaban con el registro sanitario obligatorio.
La medida fue oficializada a través de la Disposición 1388/2026, tras controles realizados por el organismo en los que se verificó que los artículos se vendían sin estar inscriptos en la base de datos sanitaria correspondiente.
Según informó la ANMAT, los productos prohibidos pertenecen a las marcas Miss Betty, Pola Ayir, Magic, Hold Morning y Magic Your Life, que incluían principalmente brillos y bálsamos labiales dirigidos al público infantil.
Desde el organismo explicaron que, al no contar con registro ni documentación que permita verificar su origen o composición, no es posible garantizar su seguridad, calidad o eficacia. Por ese motivo, se consideró que podrían representar un riesgo para quienes los utilicen.
Ante esta situación, se ordenó retirar los productos del mercado y comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias del país para evitar su comercialización y proteger a los consumidores.
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