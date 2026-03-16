La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) dispuso la prohibición del uso, comercialización, distribución y publicidad de distintos cosméticos infantiles en todo el país. La decisión fue tomada luego de detectar que los productos no contaban con el registro sanitario obligatorio.

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La medida fue oficializada a través de la Disposición 1388/2026, tras controles realizados por el organismo en los que se verificó que los artículos se vendían sin estar inscriptos en la base de datos sanitaria correspondiente.

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Según informó la ANMAT, los productos prohibidos pertenecen a las marcas Miss Betty, Pola Ayir, Magic, Hold Morning y Magic Your Life, que incluían principalmente brillos y bálsamos labiales dirigidos al público infantil.

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Desde el organismo explicaron que, al no contar con registro ni documentación que permita verificar su origen o composición, no es posible garantizar su seguridad, calidad o eficacia. Por ese motivo, se consideró que podrían representar un riesgo para quienes los utilicen.

Ante esta situación, se ordenó retirar los productos del mercado y comunicar la medida a todas las autoridades sanitarias del país para evitar su comercialización y proteger a los consumidores.

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