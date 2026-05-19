La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica actualizó el sistema de aranceles para trámites vinculados al comercio exterior y aseguró que cerca del 75% de los importadores de medicamentos y productos médicos pagarán menos que con el esquema anterior.

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La medida fue oficializada mediante la Disposición 2978/2026 y establece una nueva modalidad de cálculo basada en un porcentaje fijo sobre el valor FOB (Free On Board) declarado, reemplazando las escalas fijas que regían hasta el momento.

Según informó el organismo, el objetivo es otorgar mayor previsibilidad a las empresas y corregir diferencias respecto de otros países de la región.

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En el caso de los medicamentos, las importaciones de hasta 95 millones de pesos pasarán a tributar un 1,5%, cuando anteriormente las tasas oscilaban entre el 3% y el 5%. Para montos superiores, el arancel será del 1,25%.

Para los productos médicos, el límite se fijó en 55 millones de pesos, mientras que en alimentos el corte será de 50 millones.

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Además de los cambios en importaciones, la ANMAT también actualizó los valores correspondientes a prácticas y servicios realizados por distintas áreas técnicas, entre ellas el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud.

Desde el organismo señalaron que la modificación fue consensuada con representantes del sector farmacéutico y que apunta a agilizar la operatoria administrativa y optimizar la gestión de los trámites.