La medida fue oficializada este viernes a través de la disposición 3158/2025 publicada en el Boletín Oficial, que implica la cancelación de los legajos de ambas firmas y les impide volver a operar. De esta manera, el organismo regulador completó el proceso iniciado en 2025, cuando ya había ordenado la suspensión de sus actividades y la prohibición de comercializar todos sus productos.

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La decisión se fundamenta en inspecciones técnicas, pruebas regulatorias y documentación judicial que acreditaron graves irregularidades en la producción de medicamentos. Desde la ANMAT señalaron que el objetivo central es proteger la salud pública frente a riesgos “inaceptables” derivados de fallas en la calidad de los fármacos.

El caso tiene como antecedente la detección de un lote de fentanilo con contaminación bacteriana, que afectó a pacientes internados en centros de salud, muchos de ellos en estado de alta vulnerabilidad. La investigación determinó que el producto presentaba microorganismos peligrosos, lo que motivó su inmediata prohibición y el retiro del mercado.

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Incluso, informes oficiales indicaron que al menos 18 pacientes resultaron afectados por la administración del medicamento contaminado, con consecuencias potencialmente mortales.

La nueva resolución establece además que los certificados de los productos no serán eliminados, sino que se mantendrán activos hasta su vencimiento en el marco de la causa judicial en curso, que busca determinar responsabilidades penales por lo ocurrido.

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