La Agencia Internacional de la Energía anunció que liberará de forma inmediata parte de las reservas estratégicas de petróleo de países de Asia y Oceanía para intentar contener el fuerte aumento de los precios internacionales provocado por la guerra en Medio Oriente.

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La decisión forma parte de una acción coordinada entre los 32 países miembros del organismo, que prevén liberar cerca de 412 millones de barriles de petróleo procedentes de reservas de emergencia. El objetivo es compensar las interrupciones en el suministro global generadas por el conflicto y estabilizar el mercado energético.

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Según el plan, los primeros volúmenes disponibles saldrán de las reservas ubicadas en Asia y Oceanía, mientras que los países de Europa y América comenzarán a aportar petróleo hacia fines de marzo.

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El organismo explicó que la guerra afectó especialmente el comercio de crudo en zonas estratégicas como el Estrecho de Ormuz, por donde pasa una parte clave del suministro mundial de energía. Las tensiones en la región provocaron un fuerte aumento de los precios del petróleo y preocupación en los mercados internacionales.

Las reservas estratégicas son un mecanismo creado después de la crisis petrolera de los años setenta para garantizar abastecimiento en momentos de emergencia y enviar una señal de estabilidad a los mercados cuando se producen interrupciones graves en la oferta.

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