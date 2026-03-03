La Asociación del Fútbol Argentino ratificó el paro y no habrá partidos en el fútbol argentino entre este jueves y el domingo 8, en el marco del conflicto judicial que involucra a sus principales autoridades. La decisión fue adoptada hoy durante una reunión del Comité Ejecutivo realizada en el predio de Ezeiza.

El encuentro de los dirigentes comenzó a las 13:00 con un almuerzo y continuó desde las 14:30 con el tratamiento del orden del día. Allí se resolvió sostener la medida de fuerza correspondiente a la fecha 9 del Torneo Apertura 2026, que afectará tanto a la Primera División como al resto de las categorías.

La determinación fue tomada luego de que los clubes expresaran que la investigación judicial representa un avasallamiento sobre el fútbol argentino, en el marco de la causa por presunta evasión impositiva que involucra al presidente de la entidad, Claudio Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino.

El período del paro coincide con las fechas de las citaciones a declaración indagatoria dispuestas por la Justicia. Tapia deberá presentarse este jueves, luego de que el juez Diego Alejandro Amarante rechazara el pedido de nulidad planteado por su defensa. El viernes será el turno del director general Gustavo Lorenzo; el lunes 9 deberán declarar el secretario general Cristian Malaspina y su antecesor Víctor Blanco; mientras que Toviggino lo hará el 11 de marzo, tras una reprogramación solicitada por su defensa.

La causa se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por la presunta apropiación indebida de tributos y recursos de la seguridad social por un monto superior a los $19.353 millones.

Los partidos comprendidos en el paro corresponden a la fecha 9 del Torneo Apertura y son los siguientes: Gimnasia (M) - Defensa y Justicia; Barracas Central-Banfield; Platense-Estudiantes; Vélez-Newell’s; Unión-Talleres; Rosario Central-Tigre; Aldosivi-Independiente Rivadavia; Estudiantes (RC)-Instituto; San Lorenzo-Independiente; Racing-Huracán; Belgrano-Sarmiento; Gimnasia-Argentinos; Lanús-Deportivo Riestra; Central Córdoba-Boca; River-Atlético Tucumán.

