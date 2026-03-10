La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) presentó oficialmente LPF Play, una plataforma de streaming gratuita que transmitirá fútbol de las categorías de ascenso, el fútbol femenino y el futsal, además de contenidos como partidos juveniles, conferencias de prensa y resúmenes.

En sus primeras tres semanas, la plataforma alcanzó 455.000 usuarios únicos, acumuló 3,3 millones de visualizaciones y emitió 175 partidos en vivo, con audiencia desde más de 150 países.

El lanzamiento fue encabezado por el presidente de la AFA, Claudio 'Chiqui' Tapia, quien destacó que el proyecto busca que el contenido deportivo vuelva a ser gestionado directamente por la dirigencia del fútbol argentino.

Durante su discurso, Tapia lanzó una advertencia: “muchos van a empezar a transpirar de vergüenza porque la verdad va a salir a la luz”.

Contexto judicial

Las declaraciones del dirigente se dan en medio de una tensión institucional y judicial. Tapia tiene prevista una declaración indagatoria el jueves 12 de marzo ante el juez federal Diego Amarante.

En la causa también está involucrado el tesorero de la AFA, Pablo Toviggino. Ambos están acusados de retener tributos y aportes de la seguridad social sin ingresarlos al fisco.

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el monto investigado superaría los 19.000 millones de pesos.



