La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) giró alrededor de US$ 8 millones a cinco empresas radicadas en Miami que hoy están disueltas o inactivas, no tienen presencia digital ni registro operativo visible y, en varios casos, compartían gerencias, direcciones y firmas de supervisión.

Una de las piezas centrales del entramado —la sociedad MIA BIZ GROUP LLC— que figura como gerente de varias de las firmas involucradas, fue disuelta hace apenas seis días por un argentino, Martín Delloca, que aparece vinculado a la supervisión de varias de estas compañías.

Los papeles muestran facturas emitidas a la AFA por supuestos servicios de marketing digital, consultorías administrativas, logística y comunicación internacional. Todas las firmas mencionadas fueron creadas entre 2019 y 2021 y se disolvieron entre 2023 y 2024. En conjunto, los montos facturados superan los US$8 millones.

Una de las empresas es SAMKAT, contratada por la AFA para marketing digital y redes sociales. Emitió dos facturas: una por US$198.500 y otra por US$201.500, por un total de US$400.000.

La firma fue creada el 13 de enero de 2020, estaba registrada en una oficina de Brickell Avenue, Miami, y se disolvió en septiembre de 2024. No tiene página web, redes sociales ni registros públicos de actividad. Según la documentación, Samkat era supervisada por Bluemax Partners Corp, cuyo presidente es el argentino Martín Delloca, y su manager figuraba como J. R. Shabtay, ya fallecido.

Otra firma es DICETEL, que recibió el mayor volumen de fondos: US$5,2 millones. La AFA la contrató para una amplia gama de servicios, entre ellos externalización y consultoría de procesos administrativos, formación en filosofía lean para mandos intermedios, marketing digital, trabajo en redes, logística de comunicación para la delegación argentina en Qatar 2022 y suministros de equipos de comunicación.

Dicetel fue creada en octubre de 2019 y disuelta en julio de 2023. Su directora era Yamila Trabucco. No tiene redes sociales ni página web y compartía dirección con otras ocho empresas, de las cuales siete están inactivas. Parte del dinero, según publicó Clarín, se canalizó a través de TourProdEnter, la empresa de Javier Faroni. Las facturas a Dicetel se emitieron entre febrero y junio de 2022, con montos que van desde US$295.000 hasta US$500.000 en una misma fecha.

El exempresario teatral y exdiputado bonaerense Javier Faroni, una pieza clave del entramado. (Foto: Facebook / Javier Faroni)

La tercera compañía es SCH Consulting Group LLC, contratada dos veces por la AFA para “servicios de consulta”: una factura por US$300.000 (1 de abril de 2022) y otra por US$402.000 (1 de diciembre de 2022). La firma fue fundada en agosto de 2021 y se disolvió en mayo de 2023.

Su gerente era MIA BIZ GROUP LLC, la misma sociedad que aparece en otras empresas del esquema. Al igual que Samkat, estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.

La cuarta es ARCOFISA International Corp, contratada para una consultoría de procesos administrativos por un total de US$489.000. Fue creada en 2019 y disuelta en 2023. También estaba supervisada por Bluemax Partners Corp y gerenciada por MIA BIZ GROUP LLC. Comparte dirección con otras 110 empresas y, según los registros, no tendría empleados.

La quinta firma es MLS Global Trading Corp, contratada por la AFA por “servicios logísticos”. Emitió facturas por US$416.810, US$467.123 y US$361.600. Fue creada en 2019, apenas tres días antes que Arcofisa, y se disolvió en 2023, el mismo día que esa empresa. También tenía como gerente a MIA BIZ GROUP LLC y estaba supervisada por Bluemax Partners Corp.

La firma que fue disuelta hace 6 días

El dato más reciente es que MIA BIZ GROUP LLC, la sociedad gerenta común a SCH Consulting, Arcofisa y MLS Global Trading, fue disuelta el pasado 6 de enero. La disolución fue firmada por Delloca, el mismo que figura como presidente de Bluemax Partners Corp, la firma que supervisaba a más de 400 empresas en Estados Unidos y que aparece reiteradamente en esta red de sociedades vinculadas a la AFA.

Esta nueva información se conoce en el marco de una investigación judicial más amplia sobre la pata internacional de la AFA. Días atrás, la Justicia citó a declarar al empresario Javier Faroni, ligado al presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia. El juez federal Luis Armella lo convocó para el 19 de enero, junto a su esposa, Erica Gillette. Faroni es uno de los titulares de TourProdEnter, la empresa que administró US$260 millones de la AFA en el exterior y que, según la investigación, habría desviado al menos US$42 millones a compañías presuntamente falsas.

La causa incluye allanamientos en las sedes de la AFA en Buenos Aires y Ezeiza, donde se halló un contrato entre el organismo y TourProdEnter, y un procedimiento en la casa de Faroni en Nordelta. El objetivo, según la resolución judicial, es “reconstruir la ruta del dinero, identificar beneficiarios finales y evitar la fragmentación de la prueba”, para lo cual se levantó el secreto fiscal y bancario de los involucrados y se pidió información a bancos de Estados Unidos.

