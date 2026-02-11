36 equipos son los que jugarán esta temporada la B nacional.

La decisión fue tomada este martes por el Comité Ejecutivo en el predio Lionel Messi y marca un cambio importante en la difusión del fútbol argentino. A partir de ahora, todos los partidos vinculados a estas categorías se podrán ver por la plataforma oficial de la Liga Profesional de Fútbol, que hasta el momento transmitía los encuentros del Torneo Proyección (Reserva) y el Campeonato Femenino de Primera División.

La medida no solo apunta a ampliar la visibilidad del ascenso, sino que también traerá un beneficio económico para los clubes. Según se informó, los dirigentes percibirán un ingreso superior a los 65 millones de pesos, lo que representa un incremento estimado del 58% respecto a lo que venían cobrando.

En cuanto al acceso para los hinchas, el esquema será progresivo. Durante las primeras dos fechas, la plataforma será de acceso libre y sin necesidad de registro. Desde la tercera jornada, será obligatorio registrarse para ingresar a los contenidos, aunque el servicio continuará siendo gratuito por un tiempo determinado. Finalmente, en una tercera etapa, se implementará una suscripción mensual paga para poder acceder a las transmisiones en vivo de ambas categorías.

De esta manera, el ascenso suma una nueva ventana de exposición y un ingreso económico significativo, mientras los hinchas deberán adaptarse a un sistema que, a mediano plazo, implicará el pago de un abono mensual para seguir a sus equipos.



