En medio del alerta naranja por lluvias en Mar del Plata, el titular de Defensa Civil, Alfredo Rodríguez, advirtió que el escenario climático podría complicarse en las próximas horas y llamó a la población a tomar recaudos.

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“Esto no es una decisión que se toma a la ligera. Desde anoche estamos en reuniones con todas las defensas civiles provinciales”, explicó, y remarcó que el seguimiento de la situación es constante. Según detalló, durante la jornada las lluvias serán persistentes pero intermitentes, aunque “lo más fuerte se espera entre las 18 y las 21, con mayor caudal de agua y algo de viento”.

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Rodríguez confirmó que las clases se desarrollan con normalidad en todos los turnos, pero recomendó evitar la circulación innecesaria hacia la tarde. “Después de las 6, tratar de no andar en la calle si no es necesario”, sostuvo.

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Además, hizo hincapié en medidas de prevención básicas: “Ser medidos al manejar, mantener distancia y asegurar objetos que puedan volarse”. También alertó sobre la importancia de la basura: “No sacarla o, si se hace, que esté en alto, porque puede tapar las bocas de tormenta”.

Por último, señaló que hasta el momento no se registraron situaciones graves, aunque reiteró que el monitoreo continuará en base a los reportes del Servicio Meteorológico Nacional

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