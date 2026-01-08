La actividad de la construcción y la industria manufacturera registraron nuevas caídas en noviembre de 2025, según datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El retroceso se dio en la comparación mensual, con desempeños dispares en las mediciones interanuales y en el acumulado del año, y afectó a ambos sectores clave de la economía.

En el caso de la construcción, el Índice Sintético de la Actividad de la Construcción cayó 4,1% respecto de octubre, acumulando su segundo mes consecutivo de baja. En términos interanuales, la actividad retrocedió 4,7% frente a noviembre de 2024. No obstante, el acumulado de los primeros once meses del año mostró una suba de 6,6% en relación con el mismo período del año anterior.

Por su parte, el Índice de Producción Industrial Manufacturero reflejó una caída mensual de 0,6% y acumuló tres meses consecutivos de retroceso. En la comparación interanual, la industria profundizó la baja con una contracción de 8,7% frente a noviembre de 2024, mientras que el acumulado entre enero y noviembre exhibió un incremento de 2% respecto de igual tramo de 2024.

Los datos oficiales señalaron que en noviembre la mayoría de las divisiones industriales registraron caídas interanuales. Los descensos más pronunciados se observaron en textiles, prendas de vestir, cuero y calzado (-22,7%); complejo automotor y otros equipos de transporte (-20,7%); productos de metal, maquinaria y equipo (-18,2%); otros equipos, aparatos e instrumentos (-14%); y muebles y otras industrias manufactureras (-9,4%).

Asimismo, alimentos, bebidas y tabaco registraron una baja interanual de 7,8%; la refinación del petróleo, sustancias químicas y productos de caucho y plástico cayeron 3,4%; y los minerales no metálicos y metálicas básicas se contrajeron 2,8%. En contraste, la actividad vinculada a madera, papel, edición e impresión se mantuvo prácticamente estable, con una leve baja de 0,3%.

En cuanto a la construcción, el informe del Indec indicó que, pese a la caída del nivel general de actividad, varios insumos mostraron subas interanuales significativas. El consumo de artículos sanitarios de cerámica creció 33,2%; el de hormigón elaborado, 19,7%; el de asfalto, 17,6%; y el de hierro redondo y aceros para la construcción, 5,9%.

Estos incrementos convivieron con fuertes caídas en otros insumos relevantes, lo que explicó el retroceso del indicador general del sector. El consumo de ladrillos huecos cayó 19,3%; el de yeso, 17,8%; el de pisos y revestimientos cerámicos, 15%; el de placas de yeso, 9%; el de cales, 8,6%; el de pinturas para construcción, 7,4%; el de mosaicos graníticos y calcáreos, 5,7%; y el de cemento portland, 4,7%.

Como complemento, el Indec informó que los puestos de trabajo registrados en la construcción en el sector privado, correspondientes a octubre de 2025, mostraron un aumento interanual de 3,5%. En términos absolutos, el empleo formal alcanzó los 392.130 puestos, aunque la evolución del nivel de actividad continuó evidenciando señales de debilidad hacia el cierre del año.

Fuente: con información de TN