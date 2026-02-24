La actividad económica creció un 4,4% durante 2025, luego de registrar en diciembre una suba mensual del 1,8% y un incremento interanual del 3,5%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Ads

De acuerdo con el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE), el avance de diciembre fue el más alto desde julio de 2024, cuando se había registrado un aumento del 2,6%. Con este resultado, el desempeño anual quedó 2,6 puntos porcentuales por encima del registrado en 2024, año que había cerrado con una caída del 1,8%.

El EMAE funciona como indicador preliminar del Producto Bruto Interno (PBI), cuyo informe trimestral es difundido por el INDEC. Tras el cierre del último mes del año, el organismo anticipó que en marzo dará a conocer los datos correspondientes al tercer trimestre y al total de 2025.

Ads

Puede interesarte

El último informe del PBI mostró un crecimiento interanual del 3,3% en el tercer trimestre y del 0,3% en términos desestacionalizados. En ese período, la economía acumuló una expansión del 5,2% en los primeros nueve meses del año.

En diciembre, once sectores que integran el EMAE registraron subas. Se destacó Agricultura, ganadería, caza y silvicultura, con un crecimiento del 32,2%, impulsado por una “histórica producción de trigo”, tanto en volumen como en promedio. En contraste, Industria manufacturera (-3,9%) y Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) restaron en conjunto 0,8 puntos porcentuales a la variación del indicador.

Ads

Durante 2025, los sectores presentaron las siguientes variaciones: Agricultura, ganadería, caza y silvicultura (32,2%), Impuestos netos de subsidios (5,2%), Intermediación financiera (14,1%), Explotación de minas y canteras (9,1%), Electricidad, gas y agua (10,7%), Actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (1,6%), Transporte y comunicaciones (1,8%), Pesca (18,3%), Otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales (1,4%), Servicios sociales y de salud (0,7%), Enseñanza (0,3%), Construcción (0,3%), Hoteles y restaurantes (-1,5%), Administración pública y defensa (-1,1%), Comercio mayorista, minorista y reparaciones (-1,3%) e Industria manufacturera (-3,9%).

Puede interesarte

Desde el Gobierno nacional celebraron los resultados. El presidente Javier Milei destacó el avance de la actividad económica a través de sus redes sociales y sostuvo que el EMAE “hubiera crecido hasta el 7% de no haber sido por el ‘riesgo kuka’”, además de cuestionar a los “profetas del odio”.

Por su parte, el ministro de Economía Luis Caputo afirmó que “a pesar de la incertidumbre electoral que aconteció durante el segundo semestre del año pasado, donde hubo una dolarización de cartera del 50% del M2 y una suba abrupta del riesgo país, la fortaleza de los fundamentos económicos basada en el superávit fiscal, el orden monetario y la recapitalización del BCRA permitió sostener el crecimiento económico durante el segundo semestre de 2025 (+0,9% desestacionalizado)”.

Ads

Fuente: con información de Noticias Argentinas