La actividad económica mostró un retroceso en febrero de 2026, con una caída de 2,6% respecto de enero y una baja interanual de 2,1%, según el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) difundido por el Indec. El dato confirmó una desaceleración que ya había sido anticipada por el ministro de Economía, Luis Caputo.

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A pesar del resultado general negativo, ocho de los sectores que integran el indicador registraron mejoras en comparación con el mismo mes del año pasado. Entre los de mejor desempeño se destacaron pesca, con un crecimiento de 14,8%, y explotación de minas y canteras, con una suba de 9,9%. También mostraron avances agricultura, ganadería y silvicultura (8,4%) e intermediación financiera (6%).

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Sin embargo, el impacto de estos rubros no alcanzó para compensar las caídas en áreas clave de la economía. La industria manufacturera fue el sector más afectado, con una contracción interanual de 8,7%, seguida por el comercio mayorista y minorista, que retrocedió 7%. También registraron bajas electricidad, gas y agua (-6%), impuestos netos de subsidios (-4,2%) y administración pública y defensa (-1,5%).

Desde el Gobierno señalaron que, más allá del dato puntual, la tendencia de fondo se mantiene levemente positiva. Según explicó Caputo, el indicador tendencia-ciclo mostró una suba de 0,1% mensual y acumula casi dos años de crecimiento sostenido. Además, atribuyó parte de la caída a factores puntuales como la menor cantidad de días hábiles y la incidencia de un paro general durante el mes.

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De esta manera, el desempeño de febrero refleja un escenario heterogéneo, donde conviven sectores en expansión con otros que aún no logran recuperarse, en un contexto económico que continúa mostrando señales mixtas.