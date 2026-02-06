En un video difundido en redes sociales, la profesional describió su estado emocional y denunció una grave situación de vulneración de derechos mientras permanece detenida en territorio brasileño.

Ads

Páez fue notificada de una orden de prisión preventiva por “peligro de fuga” pese a que, según su defensa, colabora con la investigación y lleva una tobillera electrónica que controla sus movimientos, además de estar a “disposición de la justicia desde el primer momento”. “Estoy desesperada, estoy muerta de miedo”, manifestó en el video.

El conflicto fue el 14 de enero, cuando Páez y sus amigas se encontraban en un bar de Ipanema. Según la defensa, tras haber pagado la cuenta del local, fueron retenidas por empleados que exigían un pago adicional. La versión oficial brasileña indica que la discusión escaló y que Páez realizó gestos racistas hacia un trabajador del bar, lo que derivó en una denuncia penal por injuria racial, un delito que en Brasil es equiparado al racismo y puede conllevar entre 2 y 5 años de prisión.

Ads

La defensa sostiene que videos de las cámaras de seguridad muestran provocaciones previas por parte de los empleados, incluso gestos obscenos hacia el grupo de turistas, y que la reacción de Páez fue consecuencia de esa situación. Sin embargo, el material presentado ante la justicia fue considerado suficiente para avanzar con la imputación.

Desde que fue notificada de la causa, Páez no puede salir de Brasil. Aunque se le devolvió el pasaporte tras la colocación de la tobillera electrónica, la prohibición de abandonar el país se mantiene sin una fecha clara de finalización. El expediente está bajo la órbita del Juzgado de Justicia de Río de Janeiro, y aún se esperan definiciones clave sobre el avance del proceso.

Ads

Su abogado presentó un habeas corpus con el objetivo de que Páez pueda regresar a Argentina y continuar el proceso de forma virtual, pero hasta ahora esa petición no fue resuelta. El abogado defensor argumenta que la medida cautelar que impide la salida de Brasil es arbitraria y no fija un plazo razonable.

Más allá del ámbito judicial, la situación se agravó a nivel personal. Páez aseguró que ha recibido numerosas amenazas, lo que la llevó a cerrar sus cuentas en redes sociales y a cambiar de domicilio temporal en Río de Janeiro por motivos de seguridad. Su familia, preocupada por su estado de ánimo, evalúa viajar a Brasil para acompañarla ante el clima de tensión.

La Embajada de Argentina en Brasil ofreció asistencia legal consular, aunque no interviene directamente en el proceso judicial. En tanto, las autoridades policiales brasileñas enfatizaron en redes sociales que “el crimen no quedó impune” y recalcaron la importancia de sancionar conductas racistas en el país.