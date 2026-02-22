Una abogada argentina, Agostina Páez, que está siendo investigada en Brasil por presuntos gestos racistas contra un mozo, dijo que está recibiendo mensajes de intimidación y amenazas de muerte en sus cuentas de redes sociales. La profesional, que se encuentra en Río de Janeiro desde mediados de enero mientras avanza la causa judicial, publicó en Instagram capturas de pantalla con comentarios agresivos y violentos que, según afirmó, recibió de distintos usuarios.

Entre los textos que mostró hay frases como “vas a morir”, “racista no vas a tener paz” y advertencias directas sobre su seguridad personal. Muchas de las publicaciones están en portugués, aunque también aparecen mensajes de personas de Argentina con insultos, deseos de daño y ataques hacia ella y su familia.

Además de denunciar estas amenazas, Páez respondió a otros comentarios críticos, entre ellos de quien afirmó que había sido agresiva en la escuela, algo que ella negó. También cuestionó declaraciones de figuras públicas que se refirieron a su caso, diciendo que algunos no fueron respetuosos o precisos.

Mientras tanto, su defensa presentó un recurso de hábeas corpus amplio en el que cuestiona la investigación y solicita garantías legales, explicando que buscan aclarar detalles del proceso y ciertas pruebas que, según ellos, no fueron consideradas correctamente.

