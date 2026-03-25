La abogada argentina Agostina Páez demorará al menos dos semanas en regresar al país tras ser detenida en Brasil por realizar gestos racistas, luego de un acuerdo judicial aún pendiente de definición, firmado en el Tribunal Penal N°37 de Río de Janeiro, donde intervienen la fiscalía y el juez de la causa.

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Pese a que inicialmente la fiscalía no se oponía a reducir las medidas cautelares mientras se cerraba el caso, modificó su postura y solicitó que Páez permanezca en Brasil hasta que el acuerdo esté completamente definido. En ese marco, pidió que las restricciones se flexibilicen recién una vez concluidas todas las condiciones del entendimiento.

El cambio de criterio se produjo tras la filtración del monto que se habría propuesto como resarcimiento a las víctimas. Según el Ministerio Público, la joven debería abonar cerca de US$50.000 a cada una de las personas afectadas.

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Durante una audiencia de Instrucción y Juzgamiento realizada el martes por la tarde, se resolvió que Páez podrá regresar a la Argentina y cumplir tareas comunitarias, aunque su salida efectiva del país dependerá del cierre definitivo del acuerdo. Además, resta que el juez determine cuándo se le retirará la tobillera electrónica.

“Me siento aliviada, pero hasta que no esté en la Argentina no voy a estar en paz”, expresó Páez, de 29 años. También manifestó su deseo de volver a Brasil en el futuro, aunque reconoció que la situación actual le genera temor: “Es un país que me gusta, pero obviamente que tengo miedo”.

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La abogada aseguró que durante el proceso judicial dijo la verdad y pidió disculpas a las personas afectadas. “Fue la peor experiencia de mi vida”, afirmó, y remarcó que su prioridad es regresar a Santiago del Estero para reencontrarse con su entorno cercano: “Lo único que me importa es estar en Santiago y con mi gente”.

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En cuanto al proceso judicial en Brasil, a diferencia del sistema argentino, gran parte del trámite se concentra en una sola audiencia, en la que el magistrado puede absolver, condenar o derivar el caso a otra instancia. Si no se alcanza una definición, se fija una nueva fecha para continuar el debate.

La abogada defensora Carla Junqueira explicó que “se puede definir todo en esta jornada”, lo que finalmente ocurrió en este caso, aunque con aspectos aún pendientes de resolución.

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Fuente: con información de TN