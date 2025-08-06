La Asociación Argentina de Tenis (AAT) anunció públicamente la activación de un protocolo interno de apoyo profesional para los jugadores argentinos, diseñado para brindar contención y asistencia en momentos de transición, como el que actualmente atraviesa Tomás Etcheverry tras finalizar el vínculo con su entrenador.

Este sistema, acordado en el mes de mayo entre el capitán del equipo argentino de Copa Davis, Javier Frana, y los jugadores con mayores posibilidades de ser convocados al equipo nacional, fue diseñado para dar respuesta rápida y efectiva a situaciones en las que un jugador quede temporalmente sin entrenador durante una etapa clave del calendario internacional.

En ese contexto, Frana asumirá un rol de asistencia temporal para Etcheverry, sin dejar de lado sus responsabilidades como capitán. Según lo establecido por el protocolo avalado por la AAT, se contemplan los siguientes lineamientos:

Asistencia durante competencias por un máximo de cuatro semanas.

Posibilidad de extender el trabajo a entrenamientos en Buenos Aires , si el jugador lo requiere y el capitán está disponible.

, si el jugador lo requiere y el capitán está disponible. Neutralidad absoluta en caso de que el jugador asistido enfrente a otro tenista argentino , sin involucrarse en la planificación del partido.

, sin involucrarse en la planificación del partido. El rol del capitán no se verá afectado durante giras oficiales.

En relación a esta nueva función, Javier Frana explicó:

“Este sistema representa una ayuda para nuestros jugadores, de modo que no tengan que salir a buscar de forma desesperada un reemplazo en caso de quedarse sin entrenador en algún momento importante de la temporada. En el caso puntual de Tomás, lo acompañaré esta semana en Cincinnati y, en caso de ser necesario, también en el US Open, donde estaré presente con mis funciones habituales como capitán”.

La AAT reafirma con esta iniciativa su compromiso con el desarrollo profesional y personal de sus representantes, brindando un respaldo concreto y planificado que coloca el bienestar integral de los jugadores en el centro de su política deportiva.

Así, Etcheverry tendrá el acompañamiento de Frana en uno de los tramos más exigentes de la temporada, mientras define su nuevo rumbo profesional tras la ruptura con su equipo de trabajo.