L-Gante y La Joaqui formarán parte de “Amor animal”, la serie creada por Sebastián Ortega que llegará a la plataforma el 20 de marzo.

Ambos artistas aparecerán con papeles invitados dentro de la historia, que contará con un elenco principal integrado por Valentina Zenere, Franco Masini, Tato Glikman, Santiago Achaga y Toto Rovito. La producción tendrá ocho episodios, fue filmada en Uruguay y está dirigida por Pablo Fendrik y Paula Hernández.

Para L-Gante no será su primera experiencia como actor. El cantante ya participó en la película “Franklin, historia de un billete” y también formó parte del elenco de “En el barro”, otra producción vinculada a Ortega. En el caso de La Joaqui, su antecedente más recordado en ficción fue su aparición en “El Marginal 2”, donde interpretó a Mecha, la pareja del personaje de Diosito.

“Amor animal” propone una trama que mezcla romance, música urbana y conflictos entre bandas, en una historia ambientada en un universo atravesado por el trap y la vida en los barrios. Con la incorporación de L-Gante y La Joaqui, la serie suma dos figuras muy ligadas a ese mundo, lo que refuerza el tono y la estética que busca la producción.

