En las últimas horas se conoció que L-Gante fue protagonista de un fuerte episodio en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, cuando intentó abordar un vuelo rumbo a México y no pudo hacerlo porque figura en el registro de deudores alimentarios.

El periodista Juan Etchegoyen dio detalles de lo sucedido en el programa de Marcelo Polino en Radio Mitre, donde contó que el cantante se presentó en migraciones pero fue frenado por las autoridades, lo que le impidió salir del país. El incidente ocurrió en la previa de un viaje laboral que el artista tenía programado.

Según trascendió, luego de no poder embarcar, L-Gante decidió ir con su representante a un boliche de la zona sur bonaerense. Mientras tanto, se espera que sus abogados intervengan para resolver la situación, ya que de no hacerlo no podrá volver a viajar al exterior.

