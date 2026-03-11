El ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak, encabezó en Santa Clara del Mar un precongreso sanitario de la Región Sanitaria VIII junto al intendente de Mar Chiquita, Walter Wischnivetzky, en el marco de la preparación del Congreso Provincial de Salud que se realizará en Mar del Plata del 15 al 17 de abril.

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El encuentro reunió a equipos de salud y autoridades municipales para analizar el estado del sistema sanitario regional y presentar avances en el marco del Plan Quinquenal de Salud impulsado por la Provincia.

“El trabajo articulado, la planificación y el uso eficiente de los recursos es fundamental”, expresó Kreplak durante la jornada: “El Plan Quinquenal de la provincia de Buenos Aires en materia de salud está avanzando, es un modelo de gestión participativa. También venimos a rendir cuentas, a contarles en qué invertimos el tiempo y los recursos, y a contar los desafíos”.

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Por su parte, Wischnivetzky, acompañado por el secretario de Salud interino Ludovico Gordon, destacó la importancia de sostener las políticas públicas sanitarias. “Creemos en un Estado presente, en la salud pública gratuita y de calidad, y por eso estamos hoy acá, y vamos a seguir trabajando, articulando con la provincia de Buenos Aires”, afirmó.

Estos encuentros se desarrollan en las doce regiones sanitarias de la provincia con el objetivo de preparar el Congreso Provincial de Salud, que reunirá a los 135 secretarios de salud bonaerenses, además de trabajadores del sistema sanitario, sindicatos, universidades y autoridades para debatir políticas públicas, presentar trabajos científicos y fortalecer la integración del sistema.

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Durante la jornada también se expusieron datos vinculados al impacto del contexto nacional en el sistema sanitario. Según se indicó, se registraron recortes del 34% en hospitales nacionales y del 44% en programas sanitarios, mientras que los medicamentos aumentaron un 283% y las cuotas de medicina prepaga un 398%.

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En la provincia de Buenos Aires, en tanto, el sistema público absorbió una mayor demanda y actualmente el 48% de las internaciones provinciales corresponden a personas con cobertura médica.

Entre los avances presentados se destacó la implementación de la Historia de Salud Integrada en 44 establecimientos de la región -4 provinciales y 39 municipales- con 188.182 personas empadronadas y 379.618 consultas registradas.

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También se mencionó la optimización del Sistema de Gestión de Camas, que durante el segundo semestre de 2025 registró un incremento del 22% en el volumen de solicitudes, con una resolutividad del 90% por parte del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias.

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En la Región Sanitaria VIII, cuatro hospitales implementan el modelo de Cuidados Progresivos: HIGA Alende, HIEMI Tetamanti, HZE Julieta Lanteri y HSE Taraborelli. Además, se fortaleció la red de diagnóstico por imágenes con la incorporación de equipamiento y mejoras en distintos establecimientos.

Asimismo, se informó que el Nodo de Integración y Regulación Regional recibió 4.916 solicitudes de efectores municipales y provinciales, de las cuales el 83,3% fueron resueltas. En la región funcionan alrededor de 115 efectores del primer nivel de atención y durante la actual gestión se inauguraron ocho centros de atención primaria de la salud.

Finalmente, se indicó que el recupero del Sistema de Atención Médica Organizada (SAMO) alcanzó el 46,5% de lo facturado durante 2025, con cerca del 70% de la facturación correspondiente a hospitales provinciales.