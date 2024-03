El Torneo Federal “A” tiene todo listo para un nuevo inicio. En las últimas horas se dio a conocer el formato del certamen que será distinto al del año pasado y las zonas en las que estarán divididos durante la primera rueda. Tanto Kimberley, recientemente ascendido, como Círculo Deportivo; compartirán el grupo. El “Dragón” debutará como local.

A diferencia del campeonato anterior, tendrán una primera fase con 18 partidos (ida y vuelta todos contra todos) clasificando a una segunda fase del 1° al 5°. El resto jugarán la denominada Fase Reválida.

Ya en la segunda instancia serán 18 los equipos que pugnarán por el torneo divididos en dos zonas de 9 equipos cada una. Esta fase, se disputará a una sola rueda. De esta fase, los que terminen primero y segundo pasarán a una tercera donde se cruzarán en semifinales 1° contra 2° de cada zona con partidos ida y vuelta. Los que clasifiquen jugarán la final por el ascenso a la Primera Nacional en sede neutral y en partido único.

Los equipos que en la primera fase terminen por debajo del quinto lugar, se clasificarán a la Reválida (20 equipos) divididos en dos zonas de 10 y del 1° al 6° de cada una sigue en carrera. En la siguiente fase habrá cruces eliminatorios con localías y ya en la tercera, se incorporarán el club perdedor de la Cuarta Fase Final y por los dos (2) clubes perdedores de la Tercera Fase Final.

De ahí en más, se irán eliminando directamente hasta obtener un ganador que clasificará para la disputa de un partido promocional con un club de la Primera B Metropolitana de la AFA, por un ascenso a la B Nacional de la AFA 2025.

En el caso de los descensos, finalizada la Primera Etapa de la Fase Reválida se confeccionará por zona la Tabla General de Puntos (se determinan sumando los puntos obtenidos en la Primera Fase y Primera Etapa de la Fase Revalida), los dos de menor puntaje de cada una de las zonas descenderán al Torneo Regional Amateur Edición 2025.

ZONAS CONFIRMADAS

ZONA 1: Olimpo, Villa Mitre, Sansinena, Santamarina, Kimberley, Circulo Deportivo, Sol de Mayo, Cipolletti, Deportivo Rincón y Germinal

ZONA 2: Ciudad Bolivar, Argentino, J. U. Universitario, Estudiantes, Atenas, Huracan LH, Gutierrez, San Martin AC, FC. Oeste y Camioneros

ZONA 3: Gimnasia y Esgrima CU, DEPRO, Sportivo AC, Sp. Belgrano, Defensores de V. Ramallo, 9 de Julio de Rafaela, D. Haig, El Linqueño e Independiente

FIXTURE KIMBERLEY

Fecha 1: vs. Cipolletti (L)

Fecha 2: vs. Dep. Rincón (V)

Fecha 3: vs. Círculo Dep. (L)

Fecha 4: vs. Santamarina (V)

Fecha 5: vs. Villa Mitre (L)

Fecha 6: vs. Germinal (V)

Fecha 7: vs. Sol de Mayo (L)

Fecha 8: vs. Sansinena (V)

Fecha 9: vs. Olimpo (V)

FIXTURE CÍRCULO DEPORTIVO

Fecha 1: vs. Germinal (V)

Fecha 2: vs. Sol de Mayo (L)

Fecha 3: vs. Kimberley (V)

Fecha 4: vs. Olimpo (L)

Fecha 5: vs. Cipolletti (V)

Fecha 6: vs. Dep. Rincón (L)

Fecha 7: vs. Sansinena (V)

Fecha 8: vs. Santamarina (V)

Fecha 9: vs. Villa Mitre (L)

*En la segunda rueda, se invierten las localías