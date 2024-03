Se jugó este sábado con un buen clima y la presencia estelar del viento, la segunda fecha del Torneo Oficial "Liga Marplatense de Fútbol" buscando puntos importantes para ganar en confianza en el inicio de la temporada.

Entre los resultados destacados de la Zona 1, el campeón estrenó su título llevando la copa a su propia casa, pero después, todo fue para la visita. Círculo Deportivo lo derrotó por 3 a 0 dándole otro golpe al "decano" en el inicio de la temporada. Alvarado, que había goleado en su estreno, se impuso 1-0 como local ante San Lorenzo y sigue en lo más alto mientras que Quilmes protagonizó el resultado más abultado de la fecha con un 4-0.

En la Zona 2, Kimberley volvió al triunfo ante Chapadmalal y fue por 3-0 en el "José Alberto Valle" sumando por primera vez de a tres y recuperándose de la derrota inicial. El Sub-campeón, Deportivo Norte no pudo con Nación y el dueño de casa se impuso por 2 a 0. Once Unidos y Boca ganaron por la mínima diferencia ante El Cañón y Banfield; respectivamente mientras que el único empate fue entre Argentinos del Sud y River.

En el encuentro interzonal de la fecha, San José, que esta temporada quiere pelear bien arriba, pudo vencer por 2-1 a Libertad que venía envalentonado por un triunfo en su primera presentación.

RESULTADOS - FECHA 2

Zona 1

Independiente vs. Talleres 2-1

General Urquiza vs. San Isidro 2-0

Al Ver Verás vs. Peñarol 1-2

Quilmes vs. Racing 4-0

Alvarado vs. San Lorenzo 1-0

Atlético MDP vs. Círculo 0-3

Interzonal - San José vs. Libertad 2-1

Zona 2

Kimberley vs. Chapadmalal 3-0

El Cañón vs. Once Unidos 0-1

Nación vs. Deportivo Norte 2-0

Boca vs. Banfield 1-0

Argentinos del Sud vs. River 1-1

Cadetes vs. Almagro Florida 2-0