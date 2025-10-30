Después de quedar eliminado de la lucha por el primer ascenso y de la posibilidad de clasificar a la Copa Argentina 2026, a Kimberley le queda un objetivo por el cual solo resta un paso. Cumplida la misión de permanecer en la tercera categoría del fútbol argentino, va por su mejor posición en las dos temporadas consecutivas que lleva en la divisional.

Para lograrlo tiene que pasar de fase y hacerlo en la cancha de un gigante del ascenso y del interior del fútbol argentino. Visita a Olimpo, obligado a ganar. Luego del 1 a 1 en Mar del Plata, este domingo a partir de las 16 deberá triunfar en Bahía Blanca para seguir en el torneo y meterse entre los mejores ocho por primera vez.

Olimpo, dirigido por el ex entrenador de Alvarado, Mauricio Giganti, tiene la ventaja deportiva que dice que en caso de igualdad en el marcador global, pasa de ronda. Ambos buscan continuar con la posibilidad intacta de pelear por el segundo ascenso a la Primera Nacional.

