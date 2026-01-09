Kimberley tiene un nuevo refuerzo
El experimentado volante llega al Dragón para disputar el Torneo Federal 2026.
Laureano Tello se convirtió en la nueva cara del conjunto dirigido por Mariano Mignini para lo que será el Torneo Federal A 2026. Con pasos por Aldosivi, Alvarado, Unión, Cipolletti, Villa Dálmine y Círculo Deportivo, el oriundo de Batán arriba al “Dragón” para aportar experiencia y polifuncionalidad.
Nacido el 23 de enero de 1987 y con más de 370 partidos en su haber, Tello viene de dos años en la categoría defendiendo los colores del “Capataz” y del “Papero” donde fue una pieza fundamental a lo largo de cada una de estas temporadas. Además, su larga estadía en la Primera Nacional con el “Viola” le dan aún mayor valor a su presencia en la versión 2026 que planea Kimberley.
De este modo, Tello se suma a Nicolás Báez, Máximo Masino, Alvaro De Gaetani y el regreso de Leonel Iriarte como incorporaciones a un plantel que mantiene las bases y apuesta a sus categorías formativas y la continuidad de un proyecto a largo plazo.
