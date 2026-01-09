Laureano Tello se convirtió en la nueva cara del conjunto dirigido por Mariano Mignini para lo que será el Torneo Federal A 2026. Con pasos por Aldosivi, Alvarado, Unión, Cipolletti, Villa Dálmine y Círculo Deportivo, el oriundo de Batán arriba al “Dragón” para aportar experiencia y polifuncionalidad.

Ads

Nacido el 23 de enero de 1987 y con más de 370 partidos en su haber, Tello viene de dos años en la categoría defendiendo los colores del “Capataz” y del “Papero” donde fue una pieza fundamental a lo largo de cada una de estas temporadas. Además, su larga estadía en la Primera Nacional con el “Viola” le dan aún mayor valor a su presencia en la versión 2026 que planea Kimberley.

De este modo, Tello se suma a Nicolás Báez, Máximo Masino, Alvaro De Gaetani y el regreso de Leonel Iriarte como incorporaciones a un plantel que mantiene las bases y apuesta a sus categorías formativas y la continuidad de un proyecto a largo plazo.

Ads

Puede interesarte

Ads