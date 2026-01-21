El "Dragón" se dio un gusto que tenía hacía tiempo en carpeta. Con 24 años (4/7/2001), "Juanchi" se convirtió en referente de Once Unidos tanto dentro como fuera de la cancha y fue una de las piezas claves en las últimas temporadas para que el equipo de Parque Luro alcance instancias decisivas de la Liga Marplatense de Fútbol.

Se convirtió esta mañana en la nueva incorporación del conjunto dirigido por Mariano Mignini de cara al Torneo Federal A 2026. Con su arribo, el club de la Avenida Independencia ratifica el proyecto que tiene como objetivo darle visibilidad y roce a jugadores locales, se comunicaron desde el Club Kimberley.

De esta manera el conjunto verde y blanco se encamina a cerrar el plantel. Comenzó temprano con los refuerzos y de cara a la pretemporada y el inicio de la competencia en marzo, Mignini tendrá al grueso de su plantel a disposición.

Nicolás Báez, Máximo Masino, Alvaro De Gaetani y Laureano Tello son otros de los jugadores que llegaron para el Federal. Mientras que Valentino Ávalos, ex Cadetes, se incorporó en principio para la liga local, igual que Santillán, proveniente de la Liga Marplatense de Fútbol.

