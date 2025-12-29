Luego de una serie de renovaciones que incluyeron a seis jugadores del plantel que disputó la competencia en 2025, Kimberley aceleró por los primeros refuerzos para empezar a darle forma al plantel que iniciará en enero la pretemporada.

El Gato Mignini, el entrenador que también extendió su vínculo por un año más, ya tiene incorporaciones. Dos de ellas, caras conocidas. El Pampa Báez, arquero que atajó penales en Sarandí para ascender desde el Torneo Regional, vuelve tras su paso por Círculo Deportivo.

Otro de los futbolistas que regresa a la institución es Mateo Di Molfetta. El defensor con ciudadanía italiana, pasó por Kimberley luego de jugar con Alvarado y antes de probar suerte en Europa. Allí, jugó en el Levico Terme donde ganó la Copa Italia Provincial y, recientemente, el FC Nola 1925. Con 25 años (25/10/2000) regresa al fútbol argentino donde volverá a compartir plantel con su hermano Giovanni, que volvió a Mar del Plata a mediados de este calendario y fue uno de los refuerzos del equipo que compitió en el ámbito local.

Entre las caras nuevas, aparece Máximo Masino, de 23 años (27/1/2002). El chivilcoyano viene de jugar en Independiente de su ciudad y es defensor, como Di Molfetta. Mientras que en el mediocampo se incorporó Álvaro de Gaetani. El volante central que logró el ascenso con Gimnasia y Tiro de Salta en 2023 y viene de jugar en Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, se convirtió en la tercera cara nueva del plantel en vistas al Federal A del próximo año.

