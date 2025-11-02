Kimberley se despidió del Federal A
El "bicho verde" se despidió del Federal A.
El equipo dirigido por Mariano Mignini quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Federal A tras caer 3-1 ante Olimpo, resultado que selló un global de 4-2 a favor del conjunto bahiense con goles de Amarilla, Coacci, y Tarifa y para Kimberley de Cos a los 85’.
Cabe aclarar que Kimberley debía ganar por la ventaja deportiva del conjunto local.
En el partido de ida, disputado en Mar del Plata, el “Dragón” había empatado 1 a 1 con gol de Agustín Vázquez, lo que lo obligaba a ganar como visitante para avanzar de fase.
Sin embargo, pese al esfuerzo y la entrega, el resultado no se modificó y el equipo marplatense cerró así su temporada 2025.
A lo largo del certamen, Kimberley sufrió bajas importantes como las de Casas, Rinaldi, Goiburu y Roselli, a las que se sumaron en el tramo final el capitán Bacigalupe, Santiago Vázquez y Di Bello. Aun así, el conjunto nunca bajó los brazos y mantuvo su compromiso competitivo, dejando una imagen de carácter y pertenencia.
Kimberley
Titulares
1 Aguayo
2 Rojas
Sosa
Loscalso
Zárate
6 Vázquez
7 Ullúa
8 Verón
9 Castillo
10 Miori
11 Ríos
Suplentes
12 Reyes - 13 Fritzler
14 Suárez - 15 Velasco
16 Nivollet - 17 Chávez
18 Cérica - 19 Salazar
20 Cos
Olimpo
Titulares
1. LUNGARZO
2. VIVAS
3. FERREYRA
4. DI BUO
5. FERNANDEZ
6. MOIRAGHI
7. AMARILLA
8. ESPEJO
9. TARIFA
10. RAMIREZ
II. COACCI
SUPLENTES
12. ROJAS - 13. ONETO - 14. VEGA
15. VILLAGRA - 16. GALLEGOS - 17. GROBA
18. CURRUHINCA - 19. PROST - 20. MURIALDO
