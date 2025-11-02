El equipo dirigido por Mariano Mignini quedó eliminado en los octavos de final del Torneo Federal A tras caer 3-1 ante Olimpo, resultado que selló un global de 4-2 a favor del conjunto bahiense con goles de Amarilla, Coacci, y Tarifa y para Kimberley de Cos a los 85’.

Cabe aclarar que Kimberley debía ganar por la ventaja deportiva del conjunto local.

En el partido de ida, disputado en Mar del Plata, el “Dragón” había empatado 1 a 1 con gol de Agustín Vázquez, lo que lo obligaba a ganar como visitante para avanzar de fase.

Sin embargo, pese al esfuerzo y la entrega, el resultado no se modificó y el equipo marplatense cerró así su temporada 2025.

A lo largo del certamen, Kimberley sufrió bajas importantes como las de Casas, Rinaldi, Goiburu y Roselli, a las que se sumaron en el tramo final el capitán Bacigalupe, Santiago Vázquez y Di Bello. Aun así, el conjunto nunca bajó los brazos y mantuvo su compromiso competitivo, dejando una imagen de carácter y pertenencia.

Kimberley

Titulares

1 Aguayo

2 Rojas

Sosa

Loscalso

Zárate

6 Vázquez

7 Ullúa

8 Verón

9 Castillo

10 Miori

11 Ríos

Suplentes

12 Reyes - 13 Fritzler

14 Suárez - 15 Velasco

16 Nivollet - 17 Chávez

18 Cérica - 19 Salazar

20 Cos

Olimpo

Titulares

1. LUNGARZO

2. VIVAS

3. FERREYRA

4. DI BUO

5. FERNANDEZ

6. MOIRAGHI

7. AMARILLA

8. ESPEJO

9. TARIFA

10. RAMIREZ

II. COACCI

SUPLENTES

12. ROJAS - 13. ONETO - 14. VEGA

15. VILLAGRA - 16. GALLEGOS - 17. GROBA

18. CURRUHINCA - 19. PROST - 20. MURIALDO