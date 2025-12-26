El mercado de pases no solo está abierto y en movimiento para los equipos de Primera División del fútbol argentino. En el ascenso, los clubes trabajan en medio de las Fiestas para confirmar los jugadores que los representarán el año que viene. Kimberley, en ese sentido, dio muestras de conformidad con lo hecho en la última temporada ya que renovó a seis futbolistas para que continúen en la institución.

Es que el plantel del Gato Mignini, a pesar de las ausencias que se fueron sumando con el correr de la Segunda Fase, consiguió llegar a los Cuartos de Final de la Reválida, lo que determinó la mejor campaña en el Federal de las dos ediciones consecutivas en las que participó. Si bien no pudo clasificar a la Copa Argentina como en la primera, se sobrepuso a las dificultades económicas (muchos jugadores se fueron al Regional por más dinero) y los profesionales que se quedaron conformaron por rendimiento y actitud a la dirigencia.

Agustín Vázquez, Tomás Loscalso, Jonathan Zárate, Diego Aguayo, Ever Ullúa y Hernán Sosa firmaron sus renovaciones para jugar el Federal 2026. Se añaden al seguimiento del referente principal del Dragón, Mariano Mignini, quien también selló su continuidad como director técnico en los últimos días. A la espera de la confirmación del formato de competencia, Kimberley trabaja luego de las renovaciones para incorporar futbolistas a su plantel profesional.

