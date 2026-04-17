El conjunto marplatense afronta un partido determinante este fin de semana cuando reciba a Olimpo, líder e invicto del grupo D del Federal A. El “Dragón” buscará hacerse fuerte como local para acortar distancias en la tabla y meterse de lleno en la pelea por la punta.

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Kimberley llega con 6 puntos tras haber disputado cuatro encuentros, con un rendimiento irregular que lo obliga a sumar ante uno de los rivales más exigentes del grupo. Enfrente estará Olimpo, que mantiene puntaje ideal: ganó los tres partidos que jugó y acumula 9 unidades.

El choque promete ser intenso, con dos equipos que pelean en la parte alta. Para Kimberley será una prueba clave para medir su verdadero potencial, mientras que el “Aurinegro” intentará sostener su racha perfecta y consolidarse como candidato.

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