El “Dragón” hizo un buen partido y mostró una mejoría con respecto a los partidos anteriores pero en el minuto final el triunfo quedó para el “Rojinegro” por 84 a 81 en el marco de la tercera fecha de la Liga Provincial de Mayores.

Con el regreso de Valentín Lofrano, Mateo González Simaz pudo poner en cancha su mejor quinteto que, sobre todo en el segundo cuarto, mostró buenos pasajes. Sin embargo, el buen partido de Franco Maeso (23 puntos y 8 rebotes) no alcanzó para neutralizar el juego de la visita.

En esos minutos, y cuando Kimberley pudo haber sacado mayor ventaja, Weisbeck se puso el equipo al hombro, Gutkin y Yarza aportaron en los momentos justos, y llevaron el partido al entretiempo 43-41 para el local.

El partido siguió igual en la vuelta del vestuario. Por momentos, palo por palo. Por momentos, errores en los dos aros. Pero siempre parejo. Tal es así que a 40 segundos de finalizar, Begue, otro que entró bien, puso en ventaja al “Verdiblanco” 81-80. No obstante, Weisbeck, con cuatro libres, lo dio vuelta.

La próxima semana, el conjunto marplatense viajará a Tres Arroyos para medirse con Huracán por la cuarta fecha del certamen.

SÍNTESIS

Kimberley 81: V. Lofrano 11, S. Silber 9, F. Quintana 11, F. Genga 7 y F. Mayorca 7 (FI). N. Catterino 3, T. Fernández Fiol 0, F. Maeso 23, F. Begue 10 y U. Grassi 0. DT: Mateo González Simaz

Independiente 84: A. Weisbeck 11, G. Di Salvo 5, A. Yarza 22, M. Gutkin 13 e I. Zulberti 16 (FI). F. Ullua 2, S. Ojeda 5, L. Lanusse 5 y F. San Martín 5. DT: Emmanuel Hartstock

Parciales: 21-19, 43-41 y 62-64

Estadio: Valentín Pérez