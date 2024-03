El "Dragón" entrenó en la mañana de este sábado donde ultimó detalles de cara al choque ante el "Chaira" por las semifinales del Torneo Regional Amateur. El partido comenzará a las 17 en el "José Alberto Valle" y será arbitrado por Nicolás Salinas.

El 2024 no frena para Kimberley, que el miércoles eliminó a otro duro rival como Argentinos de 25 de Mayo y ahora irá ante otro viejo conocido con el objetivo de avanzar en busca del ascenso al Federal A. Por eso, y sin perder tiempo, Mariano Mignini aprovechó las tres prácticas que tuvo luego del encuentro ante el "Decano" para llegar de la mejor manera y pulir detalles.

Yendo directamente a lo deportivo, el cuerpo técnico no podrá contar con Santiago Vásquez, a quien se lo exigió el miércoles pero una molestia muscular lo mantiene fuera de los convocados. Luego, todo el plantel estuvo a disposición en los entrenamientos.

Como ocurrió en los últimos encuentros, la rotación en puestos claves parece una fija. Tales son los casos de los lateres que en la última práctica comenzaron de titulares: Gastón Gómez y Leandro Páez, ambos de buen rendimiento en la serie pasada. En ese once también estuvo Damián Luengo ocupando el rol de volante central, acompañado por Agustín Vázquez y Sebastián Chávez. En tanto, arriba participaron Marco Miori, Leonel Iriarte y Matías Gómez, que vuelve tras la suspensión.

De esta manera, el once de la mañana del sábado fue: Nicolás Báez; G. Gómez, Rinaldi, Bacigalupe y Páez; Chávez, Luengo y Vázquez; Miori, Iriarte y M. Gómez. A estos once se suman Mateo Parín, Tomás Loscalso, Franco Mañas, Nahuel Roselli, Ever Ullúa, Ezequiel Goiburu y Diego Martínez.

De la vereda de enfrente, Racing viene de quedarse con el choque entre equipos olavarrienses y, al igual que el año pasado, es el rival a vencer en semifinales. La serie comenzará este domingo a las 17 en el "José Alberto Valle" y se mudará al "Buglione Martinese" el próximo fin de semana. El árbitro principal será Nicolás Salinas acompañado de Marcelo Pasculli, Emanuel Sánchez y Franco Gómez, todos de Chañar Ladeado.