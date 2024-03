El "Dragón" jugó un partido perfecto, fue superior en todas las líneas y encontró en el complemento los dos goles que le dieron la victoria en el inicio del Torneo Federal A. Martín Schlotthauer fue el autor de ambas conquistas para el conjunto de Mariano Mignini que estiró la racha postiva que acarreaba del Regional.

Lo que se presentaba como un partido lleno de interrogantes terminó siendo una demostración de carácter, compromiso y buen fútbol. Así se plantó Kimberley, fiel a su historia y a la filosofía que intentó pregonar a lo largo de todo el certamen que le dio el ascenso en febrero. Pero las preguntas eran si se iba a poder jugar igual en el Federal A y, al menos en este comienzo, la respuesta fue un "si" rotundo.

Desde el comienzo, la sociedad entre Ezequiel Goiburu y Gastón Gómez complicó el sector izquierdo de la visita que no lograba cerrar a espaldas de Leandro Wagner que la pasó mal. Con Nahuel Roselli como dueño absoluto del mediocampo, la conducción del juego pasaba por él que distribuía y marcaba el ritmo de juego. A los 9, el "Dragón" ya había pisado con peligro el área de Rober Crespo en dos situaciones.

Así como por derecha el ataque era certero, por izquierda también era claridad absoluta. Franco Mañas, que jugó un partidazo, estaba firme en la marca y se proyectaba en todos los tiros como una opción de cambio constante.

Con altibajos, Kimberley era más claro y controlaba las principales acciones. A los 34 iba a darse una secuencia que se repitió varias veces. Roselli recuperó en el círculo central, jugó para Goiburu que trasladó y la pinchó para Schlotthauer que tiró la diagonal y quiso peinarla por encima de Crespo que había quedado a mitad de camino pero el cabezazo salió desviado. Minutos después, y también por la vía aerea, Mateo Rinaldi conectó pero el "uno" de Cipolletti controló sin grandes problemas.

En el complemento, el "Verdiblanco" potenció su actitud y avasalló a los de Gustavo Noto. De movida, Mañas salió jugando por izquierda con campo abierto, se cerró y disparó contra el palo derecho de Crespo que se lució para evitar la ruptura del 0 a 0 que ya era mentiroso.

Kimberley fue mejor que Cipolletti en su estreno (Foto: Prensa Kimberley)

Sin embargo, eso no duró mucho. Segundos después, el "Sapo" volvió a robar una pelota, se asoció con Goiburu y lo vió bárbaro a Schlotthauer que definió perfecto para gritar el 1 a 0.

Automáticamente, Noto continuó modificando el equipo pero los del banco tampoco le daban respuestas. Los "Rionegrinos" estaban aturdidos y no lograban pisar firme en el campo. Y para colmo de males, antes del cuarto de hora, Kimberley encontró el segundo gol. Esta vez por derecha, con el tándem Gómez-Goiburu que terminó otra vez en los pies del "siete" que solo tuvo que empujarla para que el "José Alberto Valle" se terminara de convencer del partido que estaban viendo.

Con el encuentro dominado, no solo desde el resultado, Mignini aprovechó para mover algunas piezas y darle minutos a Kevin Collazo, Alex Aguirre, Hernán Sosa y Diego Martínez.

El pitazo final de Jonatan Correa desató el festejo en las tribunas ante un gran marco de público que se acercó a Polonia y Vértiz para acompañar al equipo pero también de la línea de cal para adentro. Luego de este primer paso con el pie derecho, Kimberley volverá a los entrenamientos el lunes pensando en su próximo rival que será Deportivo Rincón, en Neuquén.

SÍNTESIS

Kimberley: Nicolás Báez; Gastón Gómez, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Agustín Vázquez, Nahuel Roselli y Santiago Vásquez; Ezequiel Goiburu, Martín Schlotthauer y Leonel Iriarte. DT: Mariano Mignini

Cipolletti: Rober Crespo; Matías Carrera, Yago Piro, Manuel Berra y Leandro Wagner; Boris Magnago, Laureano Tello, Lucas Arguello y José Michelena; Alex Díaz y Juan Amieva



Cambios en el ST: Desde el inicio, Santiago Jara por Díaz (C), 9' Manuel Liendo por Magnago (C), 18' Henry Saez por Michelena (C), 24' Alex Aguirre por Roselli (K), 25' Kevin Collazo por Schlotthauer (K), 26' Walter Lara por Tello (C) y 36' Diego Martínez por Goiburu (K) y Hernán Sosa por Mañas (K).



Goles en el ST: 7' y 14' Schlotthauer (K)

Árbitro: Jonatan Correa

Estadio: José Alberto Valle