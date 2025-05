Kimberley se trajo este mediodía de Viedma un gran triunfo por 2 a 1 ante Sol de Mayo en el Estadio “Albiceleste” y por la Fecha 7 del Torneo Federal “A”. Para los de Mignini es la segunda victoria consecutiva que les permite acomodarse muy bien en la Zona 1 del certamen.

No fue sencillo el desarrollo porque debió recuperarse de un inicio en desventaja, pero siguió confiando en su juego, haciendo mucho daño con Ever Ullúa y, con dos centros suyos, llegó a la victoria; la segunda de visitante en lo que va de la temporada.

El partido comenzó muy intenso. Primero lo tuvo Axel Pereyra que tenía una oportunidad en los minutos iniciales, pero el arquero Juan Cruz Nadal le tapó la opción, aunque pareció tardar un tiempo de más en definir. Del otro lado, Gonzalo Figueroa tiró a colocar y apareció el bueno de Tomás Casas para sacar una pelota que tenía destino de gol. Todo eso en los primeros 5 minutos de juego.

Mientras los dos intercambiaban ataques, el local se puso en ventaja a los 12 minutos. Fue con un centro de Gonzalo Ramírez que encontró bien ubicado a un delantero con experiencia como Nicolás Mazzola que la empujó para el tempranero 1-0.

Los marplatenses no se rindieron y buscaron de la misma forma, abriendo la cancha y atacando con mucha gente. Insistiendo con el control de Goiburu para manejar los tiempos y la ventaja que estaba sacando Ullúa. Justamente fue Ever el que protagonizó la jugada del empate a los 32. Entró sólo por la banda y envió el centro al corazón del área chica. Allí, Williams Allende en su afán de sacarla, terminó desviándola y se le metió al arquero sin que pudiera reaccionar. Si bien no fue de la mejor manera, Kimberley llegaba al merecido empate.

No pasó más en esa primera parte donde el “Dragón” se insinuaba mejor ante un dueño de casa que no volvió a encontrar solidez y contundencia en ataque.

En el segundo tiempo, la historia fue similar porque los de Mignini seguían insistiendo por las bandas, sobre todo la derecha, donde tenía la ventaja. Nadal tuvo que intervenir en la primera del complemento, sacando una pelota muy complicada a puro reflejo para evitar que de vuelta el marcador Kimberley.

Se veía venir el gol marplatense y llegó en la siguiente situación. Cuando no, Ever Ullúa volvió a lastimar por afuera y envió el centro para un Mauricio Miori que llegaba sólo. El mediocampista definió con tranquilidad y puso merecidamente en ventaja a la visita.

El partido estaba en su favor y por eso, empezó a cortar el juego y a tratar de que Sol de Mayo no pudiera crecer en confianza. Sin embargo, el equipo de Alfonsín debía intentarlo y lo hizo como pudo. Los cambios tampoco parecían cambiar demasiado el desarrollo del juego, pero en los minutos finales, la posesión era del local y los peligrosos contragolpes estaban en la visita buscando darle el golpe de gracia al encuentro.

En la primera que tuvo Valdebenito que ingresó en el complemento, Casas tuvo otra buena intervención para enviarla al córner. Cuando tenía la posibilidad de ir por más, el árbitro expulsó al ingresado Miqueas Morales que sólo estuvo cinco minutos en cancha, pero se sobrepasó en los reclamos. Sería difícil para Sol de Mayo ahora ir por el empate.

Para Kimberley, mientras tanto, todo era tranquilidad porque logró cerrar el partido y llevarse tres puntos de oro para acomodarse mejor en la tabla de posiciones comenzando a encontrar resultados y rendimientos que le permiten se protagonista.