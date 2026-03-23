El fútbol suele tener estas paradojas: no siempre gana el que mejor juega, sino el que logra ser más eficaz. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en este encuentro. El “Bicho Verde” no tuvo su mejor producción colectiva, pero supo aprovechar el momento justo para quedarse con tres puntos valiosos en el inicio de la temporada.

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Durante gran parte del partido, el conjunto bahiense mostró mayor iniciativa y manejo de la pelota. Esa tendencia se sostuvo en el complemento, aunque con menor intensidad que sobre el cierre de la primera mitad. Aun así, Villa Mitre generó las situaciones más claras y se mostró como el equipo más peligroso, aunque sin la contundencia necesaria para romper el cero.

Cuando parecía que el empate estaba sellado, Kimberley encontró su oportunidad. A los 80 minutos, tras un centro desde la banda derecha, Rodrigo Ríos apareció en el área y definió sin chances para el arquero Mazza, marcando el único tanto del encuentro.

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De esta manera, el conjunto marplatense comenzó el campeonato con el pie derecho, mientras que Villa Mitre se quedó con las manos vacías pese a haber hecho méritos en el juego.

En la próxima fecha, Kimberley deberá viajar para enfrentar a Germinal de Rawson, mientras que Villa Mitre buscará recuperarse en su debut como local cuando reciba a Círculo Deportivo de Nicanor Otamendi.

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