El “Dragón” tuvo que ir hasta los penales donde tuvo como héroe a Nicolás Báez que tapó dos disparos sumandole a ello, un 100% de efectividad en los disparos. Fue 3-1 luego de un 0-0 en los 90 para volver a los primeros planos nacionales jugando la próxima temporada del Federal “A”.

La celebración de los jugadores del Dragón en Sarandí (Foto: Jazmín Belga – Prensa Kimberley)

Kimberley hizo historia. En realidad, fue fiel a su historia. En una final cerradísima ante Camioneros, ganó a través de los penales por 3-1 luego de igualar 0 a 0 en el Estadio “Julio Humberto Grondona” de Arsenal para lograr uno de los cuatro ascensos directos al próximo Torneo Federal “A”, el primer escalón profesional para el fútbol del interior.

Si bien sufrió demás en los 90 minutos, encontró siempre respuestas en Nicolás Báez, el arquero que fue la gran figura del encuentro durante el partido y luego en los penales, donde contuvo dos para desatar la locura en Sarandí.

El inicio del partido fue con un planteo distinto de Mignini poniendo a Iriarte de 9 contando así con un equipo de buena dinámica. Empezaron los dos con mucha intensidad, pero sin llevarles mayores preocupaciones al arco rival. El propio Iriarte se liberó de la marca y quedó de frente al arco para pegarle fuerte pero un poco al centro donde Ibarra contuvo.

Por el otro lado, Camioneros buscaba del lado izquierdo de su ataque donde la velocidad de Santiago Gallardo era la herramienta preponderante. Después de un tramo de buen dominio del equipo marplatense, se vino luego un poco de fútbol de los de Luján pero el calor también era un atenuante. Trató de insistir con un centro y una pelota larga para De Jesús, pero en ambas situaciones respondió con mucha solvencia Nicolás Báez.

Después de un parate para rehidratarse, el juego fue más lento, pero Kimberley sacó provecho con dos oportunidades del activo Collazo. Una la trabaron justo antes de que le pegue y luego con un remate por la izquierda que se fue desviado pero fue una buena chance. El tramo final del primer tiempo fue para los de Mar del Plata mientras su rival esperó por el contragolpe.

Para el complemento, Camioneros tenía espacios que podía aprovechar. Tuvo una buena situación con Brizuela que entró por el mismo lugar que Collazos en el final del primer tiempo y definió casi igual: lejos y desviado. Era el momento del equipo de Urciuoli que tuvo una segunda chance clara con un cabezazo de De Jesús en un córner que se fue desviado, pero entró llamativamente sólo.

Cuando intentó ir contra el arco de su rival, Kimberley sufrió una situación en contra que podría haber sido gol. De una jugada de balón parado a favor, la tomó Ibarra y le dió un pase de 60 metros a Matías De Jesús para dejarlo mano a mano con Nicolás Báez. El delantero corrió y definió cruzado pero afuera, pegado al palo. Un milagro.

Con el correr de los minutos y el criterio para manejar el balón de Nahuel Roselli, empezó a mejorar el “Dragón” pasando ese momento difícil. No tenía precisión y luchaba en cada pelota. El conjunto de Esteban Echevarría estuvo en ese complemento más cerca del gol, obligando al “Pampa” Báez a otra buena intervención.

Sobre el final, a 4 minutos, otro milagro. Báez a puro reflejo sacó un despeje de la defensa que rebotó en uno de los delanteros que presionaba y el arquero con unos reflejos increíbles, tapó el balón sin dar rebote. Terminaron empatados sin goles y la definición se iría a los penales.

El héroe sería Nicolás Báez que en una situación de tanta tensión, atajó el primer penal a Gabriel López y se quedó parado en el medio ante el disparo de Mirko Coronel. Con un disparo fallido, se desató la celebración de Kimberley que merecía este resultado pero que además, contó con esa cuota de fortuna que te lleva a cumplir los objetivos. Un excelente torneo donde terminó invicto y acumuló más de 900 minutos sin que le conviertan. Más merecimientos no se podían hacer y por eso, vuelve a los primeros planos del fútbol profesional.

Síntesis

Kimberley 0 (3): Nicolás Báez, Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe, Franco Mañas; Nahuel Roselli, Kevin Collazo, Santiago Vázquez, Agustín Vázquez, Leonel Iriarte y Ever Ullúa – DT: Mariano Mignini

Camioneros 0 (1): Alejandro Ibarra, Luis Lorenzi, Román Suárez, Mirko Coronel, Roberto Giménez; Guillermo Santillán, Gabriel López, Facundo Moyano, Santiago Gallardo, Elián Muñoz y Matías De Jesús – DT: Federico Urciuoli

Goles: No Hubo

Cambios: 36m PT Lucas Brizuela por Elías Muñoz (C), 15m ST Gastón Gómez por Collazo (K), 21m ST Martín Vázquez por Giménez (C), 28m ST Maximiliano Ferreyra por Santillán, Iván Pereyra por Gallardo y Mauro Morales por Moyano (C), 31m ST Diego Martínez por S. Vázquez y Ezequiel Goiburu por Roselli (K), 38m ST Lucas Páez por Ullúa y Damián Luengo por Iriarte (K)

Penales: en Kimberley convirtieron Santos Bacigalupe, Damián Luengo y Agustín Vázquez. En Camioneros, anotó Iván Pereyra, Báez le atajó los envíos a Gabriel López y Mirko Coronel y Maximiliano Ferreyra lo tiró afuera.

Árbitro: Matías Billione Carpio

Estadio: “Julio Humberto Grondona” de Arsenal