El 0 a 0 en Río Negro le dio valor al triunfo en Mar del Plata, 1-0 con gol de Castillo, y de esa manera Kimberley eliminó a Cipoletti en su propia cancha. Luego de sacarse de encima a uno de los grandes de la divisional, va por más en la Reválida.

El fixture lo pondrá nuevamente cara a cara con Olimpo de Bahía Blanca (que fue eliminado por Atlético Rafaela de la lucha por el primer ascenso, la cual definirán la Crema y Ciudad de Bolívar). El conjunto que supo estar en Primera División y ganó dos veces la B Nacional, es uno de los candidatos al ascenso pero antes deberá enfrentar a los marplatenses. El primer match será el próximo lunes a las 15:30 en Polonia y Vértiz, mientras que la vuelta definirá el Playoff en el sur de la provincia de Buenos Aires.

Al igual que la instancia anterior de la Reválida, Kimberley estará en desventaja deportiva. Por consiguiente, de empatar el marcador global entre los dos partidos, quedará afuera de la competencia. Cabe destacar que en esta misma temporada, el Dragón perdió los tres partidos que disputó contra Olimpo, dos de ellos jugados en Mar del Plata.

Todos los cruces: Sportivo Belgrano vs. Guillermo Brown; Argentino de Monte Maíz vs. Douglas Haig; Gimnasia de Chivilcoy vs. Juventud Antoniana de Salta, San Martín de Formosa vs. Costa Brava de General Pico, Deportivo Rincón (RdS) vs. 9 de Julio de Rafaela y Sarmiento de La Banda vs. Atenas de Río Cuarto.

