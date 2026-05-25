Kimberley superó ileso la fecha libre y las dos de visitante con cuatro puntos y afirmado en el lote de arriba. En ese contexto, el partido de esta tarde en El Fortín tuvo similitudes a lo sucedido en Mar del Plata cuando inició el certamen aunque, con el correr del reloj, los de Mariano Mignini se fueron acomodando, generaron las situaciones más claras y terminaron mejor.

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Con respecto al once que ganó en Otamendi, el cuerpo técnico dispuso de un solo cambio con el ingreso de Facundo Russo por Leandro Vella y la ubicación “natural” del ex Platense por el sector derecho y de Ever Ullúa por izquierda.

El primer cuarto de hora lo encontró con mayor claridad al “Villero” que incluso tuvo el gol en la cabeza de Tunessi luego de un centro de Monti pero Báez, implacable, voló hacia su derecha y llegó a cachetear la pelota al córner.

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La intensidad del equipo de Diego Cochas duró poco, Kimberley se acomodó, sobre todo en el círculo central con el triángulo Tello-Miori-Zárate, le robó la pelota al dueño de casa y empezó a alejar el juego de su área. Así, llegó la más clara del primer tiempo. Ullúa, de buen partido, se asoció con Zárate y Mañas, y la empaló para Santiago Castillo que definió apenas ancho del palo de Mazza.

En el complemento, el ingreso de De Gaetani por Tello adelantó a Miori y le dio mayor volumen de juego al “Verdiblanco”, siendo el dueño de casi todas las acciones y teniendo mayor claridad para la construcción. Villa Mitre, en cambio, empezó a apurarse a la hora de resolver, los cambios le quitaron presencia en el sector medio y sus delanteros quedaron aislados.

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Tras algunas aproximaciones, otro que entró bien fue Rodrigo Ríos, autor del agónico gol en aquella primera fecha, que tuvo la suya de cabeza a los 28 pero el “testazo” impactó contra el palo izquierdo cuando Mazza hacía vista.

La reiteración de faltas hizo que el juego sea muy cortado hasta el pitazo final de Jorge Etem que decretó la igualdad en cero. Así, Kimberley culminó la fecha tercero con 14 unidades mientras que su rival se ubica en la quinta posición con diez.

SÍNTESIS

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Villa Mitre: Juan Pablo Mazza; Claudio Monti, Jerónimo Almada, Santos Bacigalupe y Marcos Pinto; Víctor Ayala, Carlos Battigelli, Enzo González y Leandro Fernández; Pablo Mujica y Maximiliano Tunessi. DT: Diego Cochas

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Agustín Vázquez, Leonel Aquino y Franco Mañas; Laureano Tello, Mauricio Miori y Jonathan Zárate; Facundo Russo, Santiago Castillo y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini

Cambios en el ST: Desde el inicio, Álvaro De Gaetani por Tello (K), 15’ Rubén Tarasco por Tunessi (V), 19’ Rodrigo Ríos por Miori (K), 26’ Santiago Gómez por Ayala (V), 27’ Juan Santillán por Castillo (K), Valentino Valeri por Battigelli (V) y 45’ Leandro Vella por Russo (K)

Árbitro: Jorge Etem

Estadio: El Fortín, de Villa Mitre

Fuente: prensa Kimberley