El "Dragón" superó por 3 a 0 a Costa Brava en la final de ida del Torneo Regional de Fútbol y ahora deberá defender la ventaja en La Pampa para acceder al partido por el ascenso al Federal A. Kevin Collazo, Diego Martínez y Santiago Vásquez anotaron en el complemento para el conjunto de Mariano Mignini.

El primer tiempo fue raro. De movida, Kimberley salió a buscarlo y a exigir a Pablo Agüero y Leandro Bonivardo, los centrales de la visita, que mostraban dificultades en las pelotas largas. Así vino la primera situación de la tarde. A los 4, Agustín Vázquez recuperó tras una pifia en el despeje que terminó con una buena atajada de Cavagna para mandar la pelota al córner.

Costa Brava dependía exclusivamente de Rodrigo Martín y Ariel López, los motores del mediocampo y encargados de recuperar cada segunda pelota en un mediocampo que parecía más poblado por los de Rodrigo Chap. Con esa premisa se jugó gran parte de esa mitad pero que solo tuvo una aproximación por medio de Uriel Iehara que se anticipó en un centro pero el derechazo salió desviado.

Al cuarto de hora llegó la primera polémica arbitral. Ever Ullúa, que parecía habilitado, se llevó la pelota y definió bien contra el "uno" pero Carlos Viglietti levantó el banderín y todo quedó anulado. Sin embargo, esa situación despertó al "Dragón" y lo volvió a posicionar mejor en cancha. Leonel Iriarte comenzó a crecer en su despliegue, Nahuel Roselli mandaba en el medio y los cuatro del fondo bajaron la persiana.

Así, y con alguna situación más que pudo abrir la cuenta, el pitazo final del primer tiempo llegó en igualdad de condiciones por el esfuerzo físico de Costa Brava en anular a Kimberley y la falta de efectividad del "Verdiblanco" en los metros finales.

El complemento fue totalmente diferente. Y se dio así porque Mariano Mignini ajustó piezas y Chap perdió a su volante central por una molestia muscular. El reposicionamiento de Iriarte como mediapunta por detrás de Martínez anuló la salida limpia que intentaban realizar los pampeanos, Ezequiel Goiburu y Ullúa retrocedieron unos metros para equilibrar el medio y las divididas pasaron a ser todas del dueño de casa.

La segunda clave se dio a los 8 con el ingreso de Kevin Collazo que se ubicó como volante por derecha y, a partir de su potencia y frescura, llegaron los primeros dos goles. En él nace la jugada del 1 a 0, tras ganar un tiro libre que el propio Collazo conecta de forma particular en el área chica y descoloca a Cavagna. El segundo, seis minutos después, con otra buena arremetida por su sector y un centro preciso para Martínez que, con todo el tiempo del mundo, armó la volea y puso la pelota contra el palo izquierdo para desatar el festejo de todo el público presente.

Costa Brava no tenía reacción ni generaba peligro en el arco de Nicolás Báez que volvió a cerrarlo a cero por octavo partido consecutivo. Y cuando se lo inquietó respondió de manera notable contra un zurdazo exigido de Bonivardo.

Más allá del resultado, el regreso de Santiago Vásquez fue otra de las buenas noticias para Mignini que, no solo sumó minutos, sino que además se lució con el 3 a 0. Otra vez por derecha, Roque González no pudo cortar con el avance del ex Independiente de San Cayetano que se metió en el área y terminó definiendo con categoría para estampar el resultado final.

Pese a que el resultado parece abultado, la historia no está cerrada y ahora Kimberley irá a General Pico para consagrarse en la Región Pampeana Sur y seguir avanzando para alcanzar uno de los cuatro ascensos a la tercera categoría del fútbol argentino.

SÍNTESIS

Kimberley: Nicolás Báez; Tomás Loscalso, Mateo Rinaldi, Santos Bacigalupe y Franco Mañas; Agustín Vázquez, Nahuel Roselli y Leonel Iriarte; Ezequiel Goiburu, Diego Martínez y Ever Ullúa. DT: Mariano Mignini

Costa Brava: Juan Cruz Cavagna; Santiago Arellano, Pablo Agüero, Leandro Bonivardo y Roque González; Rodrigo Martín; Ramiro Fredes, Ariel López, Tiago Gómez y Lautaro Ibarra; Uriel Iehara. DT: Rodrigo Chap.

Cambios en el ST: Desde el inicio, Maximiliano Arce por Martín (C), 8' Kevin Collazo por Goiburu (K) y Damián Luengo por Roselli (K), 14' Adrián Arce por Gómez (C) y Martín Abraham por Fredes (C), 28' Santiago Vásquez por Martínez (K), 31' Nicolás Pildain por Ibarra (C), 37' Tobías Gómez por Arellano (C) y 40' Leandro Páez por Mañas (K).

Goles en el ST: 11' Collazo (K), 17' Martínez (K) y 38' Vásquez (K)

Incidencias: No hubo

Árbitro: Bruno Amiconi

Estadio: José Alberto Valle