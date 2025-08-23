Kimberley revirtió un mal inicio y se impuso en Tandil ante Unión y Progreso por 61 a 74 en el marco de la segunda fecha de la Liga Provincial de Mayores de básquet. Franco Maeso, desde el banco y con 20 puntos, fue la gran figura de la noche.

El equipo dirigido por Mateo González Simaz dio vuelta la página rápidamente luego de la derrota en el debut ante Racing de Olavarría y empezó a mostrar más y mejores cosas de las que han destacado a Kimberley en el último tiempo. Pero para eso tuvo que sufrir a un viejo conocido, como Iván Leal, que fue quien sostuvo al local durante gran parte del pleito.

De movida, la ficha de cambio en el quinteto inicial fue el ingreso de Federico Begue en lugar de Nicolás Catterino con el objetivo de darle un poco más de juego y liberar a Quintana y Silber de la conducción. Y más allá de que en el primer cuarto los tandilenses manejaron mejor la pelota y supieron estar en ventaja, Kimberley fue tomando ritmo con el correr del reloj, las apariciones oportunas de Mayorca y Quintana y el ingreso del experimentado Maeso que, entre los tres, anotaron 50 puntos.

Sin embargo, hasta el último capítulo, todo se mantuvo parejo. Pero un parcial de 14-0 del “Verdiblanco” inclinó definitivamente la balanza. “Tute” ajustó la defensa, Maeso fue amo y señor de la pintura y el fastidio de Unión y Progreso lo puso a tirar libres a Kimberley muy temprano.

La chicharra final decretó la primera victoria de Kimberley en la Liga Federal de Mayores que tendrá su continuación el próximo viernes, en el “Valentín Pérez” y ante el otro representante de la ciudad serrana, Independiente, que ganó en su debut pero esta fecha cayó también ante el “Chaira”.

