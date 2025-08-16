Con un interesante marco de público, el “Valentín Pérez” se volvió a vestir de básquet en la noche de este viernes donde Kimberley inició un nuevo camino en la Liga Provincial de Mayores. Sin Valentín Lofrano pero con la presencia de Franco Maeso que alternó minutos, los de “Tute” González padecieron la falta de gol y corta rotación que fue pesando cada vez más mientras avanzaba el reloj.

El primer cuarto comenzó errático y parejo, con la adrenalina lógica del debut para ambos que llevó a decisiones aceleradas. Para el “Dragón”, la conducción de Quintana, las penetraciones de Silber y algunos posteos de Mayorca fueron los recursos que lo mantuvieron a tiro en el marcador.

El segundo cuarto fue del “Chaira”, que con un Yaben imparable y buena distribución de tiros, logró sacar 14 puntos de ventaja frente al local que padeció abajo del aro y cuando quiso recortar con tiros del perímetro tampoco encontró efectividad (3 de 20).

En la vuelta de los vestuarios, los dirigidos por Matías Orlando manejaron el desarrollo y se mantuvieron con la misma diferencia pese a una doble tapa de Maeso y Catterino a poco más de dos minutos para el cierre que levantó al público. Sin embargo, la ilusión de la remontada se diluyó en los últimos diez minutos donde los de Olavarría repitieron el libreto y se aseguraron el triunfo.

El próximo fin de semana, el “Verdiblanco” viajará a Tandil para medirse con Unión y Progreso que tampoco pudo ganar en el debut y fue superado 80 a 57 en manos de Estudiantes de Olavarría.

SÍNTESIS

Kimberley (59): F. Quintana 8, S. Silber 19, F. Genga 3, N. Catterino 9 y F. Mayorca 10 (FI); F. Maeso 7, O. Alí 2, A. Del Valle 0, S. Daconte 1 y U. Grassi 0. DT: Mateo González Imaz.

Racing de Olavarría (75): G. Larregina 6, M. Santana 11, F. Vázquez 10, M. Yaben 18 y L. Mondino 6 (x) (FI); T. Ciuffetelli 8, J. Merchant 6, G. Alonso 4, B. Cuadrillero 6 y B. Dieser 0. DT: Matías Orlando.

Estadio: “Valentín Pérez” de Kimberley.

Árbitros: Nahuel Casalot y Agustín Szechenyi.

Parciales: 16-24, 30-44 y 43-56.