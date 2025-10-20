La experiencia federal sigue poniendo a Kimberley ante los grandes del fútbol del interior. Si los viejos nacionales de los setenta lo enfrentaron con los gigantes de la historia como River o Independiente a quienes recibió en el Minella, o Boca en el San Martín, estos dos años en la tercera división lo emparejan con Cipoletti, Olimpo o Newells en el caso de la Copa Argentina.

Ads

Los bahienses son los próximos rivales en la Reválida del Federal A. El Dragón va de punto, disminuido porque se le fueron jugadores que representaban medio equipo, incluyendo al capitán Santos Bacigalupe que se despidió la semana pasada, y con muchos valores de sus inferiores en cancha. Además, tiene desventaja deportiva: si empatan en los 180 minutos de la serie, pasa Olimpo.

No obstante, esta tarde desde las 15.30 el club marplatense disfrutará de otra jornada histórica en su Villa Deportiva. Soñando con pasar de fase y viviendo el presente en el José Alberto Valle. Ese que lo lleva a codearse con los mejores equipos del país, como en las épocas doradas del equipo más ganador del fútbol marplatense.

Ads

Puede interesarte

Ads