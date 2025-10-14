El equipo dirigido por Mariano Mignini afrontó la revancha de los 16avos de final en Río Negro, donde supo mantener la calma y administrar la ventaja conseguida en casa.

Cipolletti, ante la necesidad de revertir la serie salió con mayor intensidad durante la primera mitad buscando el gol que le permitiera avanzar por ventaja deportiva. Sin embargo, se encontró con un Kimberley sólido y ordenado que resistió los ataques del local.

A los 75 minutos, el albinegro sufrió la expulsión de Agustín Stancato, quien corto con falta un avance peligroso del “Dragón”. Desde allí, el conjunto marplatense manejó el ritmo del partido y demostró estar a la altura de la instancia.

Con el empate final, Kimberley selló su pase a los octavos de final.

El encuentro contó con el arbitraje de Juan Nebbietti.

Formaciones:

Kimberley: Diego Aguayo; Tomás Loscalso, Facundo Rojas, Santos Bacigalupe, Hernán Sosa; Ever Ullua, Agustín Vázquez, Mauricio Miori, Leonardo Verón; Santiago Castillo y Brian Cos.

DT: Mariano Mignini.

Cipolletti: Facundo Crespo; Nicolás Trejo, Yago Piro, Jeremías Langa, Gustavo Mbombaj; Andrea Almirón, Agustín Stancato, Matías Páez, Leandro Vella; Cristian Ibarra y Federico Acevedo.

DT: Daniel Cravero.

#FederalA #MarDelPlata #Kimberley #Cipolletti