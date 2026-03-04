El veredicto se conoció este miércoles en una audiencia en la que los magistrados determinaron que el imputado, que tenía 17 años al momento del hecho y hoy es mayor de edad, actuó con responsabilidad penal en el robo del vehículo familiar de la madre de la niña que derivó en el trágico desenlace.

Ads

Kim Gómez murió luego de que dos adolescentes robaran el auto en el que viajaba con su madre, quien había detenido el vehículo en un semáforo en rojo. Tras obligar a la mujer a bajarse, los delincuentes iniciaron la fuga con la niña aún en el interior del Fiat Palio. La menor fue arrastrada durante aproximadamente 15 cuadras, lo que le provocó heridas fatales.

Desde el inicio de la investigación, el caso generó una profunda conmoción en la sociedad platense y a nivel nacional, con pedidos de justicia y debates públicos sobre seguridad y responsabilidad penal juvenil.

Ads

Durante el juicio, la fiscalía solicitó una pena de 23 años y 4 meses de prisión para el joven, argumentando la aplicación de los delitos de “homicidio en ocasión de robo” y “robo en población y en banda en concurso real”, una calificación que implica una pena elevada incluso bajo el régimen de la Ley Penal Juvenil.

Por su parte, la defensa argumentó que no existió intención de matar a la niña, planteando una calificación alterna de homicidio culposo, que hubiera implicado una pena considerablemente menor.

Ads

Los jueces coincidieron en que las pruebas y testimonios presentados acreditaron la participación del acusado en los hechos con responsabilidad suficiente para declarar su culpabilidad, y el fallo unánime marca un paso clave antes de la sentencia definitiva, que se conocerá el 16 de marzo de 2026.

Fuente: Dib