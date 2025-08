El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y el ministro de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez, firmaron en Pergamino un convenio de transferencia tecnológica con la Cooperativa Ganadera Limitada de Acevedo, para la producción de una nueva variedad forrajera: Lotus tenuis MDA Manantiales.

Esta semilla fue desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Agrario y se destaca por su alta producción de forraje por hectárea, su rápida emergencia y su resistencia ante condiciones climáticas adversas. La variedad, registrada en 2021, es resultado de más de 15 años de investigación en la Chacra Experimental Chascomús, que trabaja en tecnologías para la ganadería sostenible.

Durante el acto, Kicillof remarcó la importancia de la inversión pública: “Hay que hacer investigación y experimentación, porque los productores no pueden solos. En todos los países del mundo, el Estado se ocupa de eso. Hoy firmamos un acuerdo que nos permite, desde nuestro ministerio y con presupuesto provincial, desarrollar una semilla adaptada a las necesidades de la región, que ahora será multiplicada por una cooperativa de productores bonaerenses. Esto es patrimonio nuestro, es soberanía; la patria no se vende y la soberanía no se negocia”.

Además, el Gobernador expresó: “El INTA es una institución importantísima, para aquel que no puede hacer investigación, ciencia y tecnología. Pero lo degradaron y lo achicaron. Quiero dar mi solidaridad a los pueblos de la provincia y a los trabajadores del INTA, porque para nosotros es muy importante. Esta semilla que estamos transfiriendo tiene que ver con el trabajo del INTA, pero lo hace la provincia, a través del ministerio de Desarrollo Agrario, con nuestras chacras experimentales”.

Por su parte, el ministro Javier Rodríguez destacó el impacto de este desarrollo: “Este es un avance tecnológico generado por el Estado provincial que va directamente a una cooperativa, lo que significa potenciar el trabajo de los productores. La competitividad depende de la tecnología y nosotros la ponemos al servicio de la producción”, afirmó.

Javier Rodríguez también subrayó el contraste con las políticas nacionales: “Mientras el gobierno nacional degrada al INTA, lo desfinancia y expulsa a sus profesionales, nosotros en la provincia seguimos un camino diametralmente opuesto. Firmamos este convenio con una cooperativa porque creemos en una producción con más productores. Las cooperativas cumplen un rol fundamental en sus comunidades, integradas mayormente por pequeños y medianos productores”.

Sobre el convenio:

El acuerdo permitirá la multiplicación y comercialización de la variedad Lotus tenuis MDA Manantiales bajo licencia no exclusiva. La cooperativa se compromete a producir semilla en su Categoría Original y a comercializarla a semilleros autorizados para su posterior multiplicación. El Ministerio, en tanto, garantizará la pureza genética de la variedad y proveerá la semilla pre-básica para iniciar los cultivos.

Esta variedad, se destaca por su capacidad de adaptación, su alta producción de forraje, su resistencia a pastoreos intensos y su asociación con bacterias fijadoras de nitrógeno.

La Cooperativa Ganadera Limitada de Acevedo, que será la encargada de la multiplicación y comercialización, cuenta con una vasta trayectoria de más de 50 años en la producción de semillas. Además, forma parte de la Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), fortaleciendo su presencia y experiencia en el sector agropecuario nacional.

Un desarrollo reciente del sector público

En los últimos 10 años se registraron 8 nuevas variedades de Lotus en Argentina, de las cuales tres son desarrollos del sector público: una por el INTA, una por la Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) y una por el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, siendo esta última –Lotus tenuis MDA Manantiales– una de las más recientes. Esto refleja el papel clave del Estado en la generación de tecnologías que fortalecen la producción agropecuaria en la provincia de Buenos Aires y en todo ele país.