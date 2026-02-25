Las declaraciones del gobernador de la Provincia de Buenos Aires se dan después de que la reciente votación de reformas impulsadas por el gobierno nacional dejara al descubierto profundas grietas dentro del espacio peronista en el Senado.

“El peronismo tiene que entusiasmar y sumar sectores”, afirmó Kicillof durante una entrevista con Ernesto Tenenbaum, en el canal de streaming Cenital. Para el gobernador, no se trata únicamente de reparar un partido, sino de pensar en un proyecto político que pueda articular consensos más allá de las fronteras tradicionales del justicialismo. “Tenemos una urgencia: entusiasmar, sumar, que hay que sumar a sectores, que hay que sumar a dirigentes”, expresó.

La fractura del peronismo en la Cámara alta fue un proceso que se aceleró por el apoyo de algunos gobernadores y senadores a reformas promovidas por el presidente Javier Milei, lo que debilitó la unidad del bloque peronista y fortaleció al oficialismo en el recinto. Esta situación, según Kicillof, expone la necesidad de una revisión profunda de las estrategias políticas del espacio.

Al ser consultado sobre el futuro del justicialismo, el gobernador remarcó que lo que está en juego “no es salvar y reconstruir el peronismo, es la Nación”. Argumentó que la oposición fragmentada favorece al Gobierno y dificulta la construcción de una alternativa competitiva en las urnas. En este sentido, sostuvo que la crisis interna debe obligar a un “salto de madurez” político.

En paralelo a este análisis, Kicillof presentó su espacio político, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), como un ámbito de discusión y articulación dentro de este nuevo escenario. Según explicó, el objetivo del MDF es ser un punto de encuentro donde coincidan dirigentes y sectores dispuestos a trabajar por una alternativa que vaya más allá de las diferencias tradicionales.

El mandatario también fue crítico con las políticas del Gobierno nacional, denunciando que las reformas impulsadas estarían “asfixiando a las provincias y a la producción”, y que esto se usaría como mecanismo de presión política. Además, reconoció las derrotas electorales recientes en varias provincias y subrayó la necesidad de generar una propuesta con capacidad de gobernar, no solo de competir electoralmente.