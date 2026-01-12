El mandatario provincial iniciará su gira en el Partido de La Costa, donde encabezará un encuentro con empresarios, comerciantes y referentes del turismo en Mar de Ajó. La actividad se realizará en el Espacio Cultural local y contará con la presencia del intendente Juan de Jesús y del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa.

Ads

Luego, la comitiva se trasladará a Villa Gesell para la primera “Conferencia de Verano” de la temporada, un formato que el gobierno bonaerense repite cada año durante el período estival para mostrar gestión y tomar contacto directo con los actores locales.

El regreso de Kicillof a la actividad pública coincide con el proceso de reorganización del Partido Justicialista bonaerense y con conversaciones internas del peronismo de cara a la renovación de autoridades. En ese contexto, el gobernador busca reforzar su presencia territorial y consolidar volumen político con la mirada puesta en el escenario electoral de 2027.

Ads

Puede interesarte

En paralelo, el mandatario quedó en el centro del debate político tras condenar el accionar de Estados Unidos en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro. Sus declaraciones generaron críticas de sectores libertarios y del PRO, mientras lo alinearon con presidentes de la región y líderes internacionales de perfil progresista.

La agenda de verano continuará en distritos del interior bonaerense como Chascomús, San Pedro, Carmen de Patagones, Quequén, Lobos y Mar Chiquita, donde el 25 de febrero está previsto el cierre del ciclo.

Ads

Fuente: Diputados bonaerenses