El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará Mar del Plata para encabezar el cierre del Primer Congreso Bonaerense del Trabajo, que se desarrollará los próximos jueves 28 y viernes 29 con la participación de referentes del ámbito laboral, productivo y social.

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El evento tendrá lugar durante dos jornadas y contará con la realización de 26 mesas simultáneas de diálogo y debate, con el objetivo de abordar la articulación entre trabajo, producción y soberanía desde una perspectiva federal.

El acto de apertura se llevará a cabo el jueves a las 09:30 en el Hotel 13 de Julio (9 de Julio 2777), donde se desarrollarán doce paneles con expositores de trayectoria. La primera jornada culminará con el panel El desafío de pensar el mundo del trabajo en clave federal, con la participación de ministros de distintas provincias.

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El viernes, las actividades comenzarán a las 09:30 con el panel El diálogo social como herramienta estratégica para construir trabajo digno, que reunirá a representantes de las centrales obreras, del sector empresarial y de distintos espacios institucionales.

El cierre del Congreso estará a cargo de Kicillof a las 16:00 de esa misma jornada, en lo que será su llegada a la ciudad en el marco de un encuentro que busca consolidar políticas vinculadas al empleo formal, la producción nacional y la defensa de los recursos con valor agregado local.

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La iniciativa es organizada por el Ministerio de Trabajo de la provincia, encabezado por Walter Correa, junto al Consejo Federal de Inversiones, y contará con la participación de asociaciones sindicales, cámaras empresarias como UIPBA, ADIMRA y FEBA, cooperativas, funcionarios provinciales y municipales, y organismos internacionales como la OIT y la OEI.