El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitará este viernes el Partido de Mar Chiquita en una jornada que incluirá importantes anuncios e inauguraciones. Acompañado por el funcionario provincial Jorge Paredi y el intendente Walter Wischnivetzky, encabezará la inauguración de la Casa de la Provincia en Santa Clara del Mar.

Ads

El acto se desarrollará a las 12:30 en la intersección de Cardiff y Monte Hermoso, y contará con la presencia de los ministros Gabriel Katopodis y Carlos Bianco, entre otras autoridades. La Casa de la Provincia será un espacio clave para descentralizar trámites y servicios del Estado bonaerense, acercando organismos como IOMA, ARBA, el Registro Provincial de las Personas y ministerios directamente a la comunidad.

Puede interesarte

Además, durante la visita, el gobernador realizará una recorrida por la Escuela Secundaria con orientación en Pesca y Acuicultura, recientemente inaugurada en un paso fundamental en la diversificación de la oferta educativa y el desarrollo productivo local.

Ads

Como parte de la agenda, también se efectuará la entrega de una ambulancia y maquinaria, fortaleciendo así los recursos en materia de salud y servicios públicos para las distintas localidades del partido.

Ads