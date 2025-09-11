El diputado bonaerense de Nuevos Aires, Fabián Luayza, analizó los resultados de las elecciones 2025 en la provincia de Buenos Aires y marcó que, si bien el gobernador Axel Kicillof obtuvo un triunfo clave, el oficialismo no tendrá un “cheque en blanco” en la Legislatura.

Ads

“Lo que se observa con los resultados es un fuerte rechazo de la ciudadanía a las políticas de Javier Milei. Sin embargo, el peronismo no contará con mayoría propia en Diputados y deberá construir consensos para aprobar leyes”, señaló Luayza en declaraciones radiales.

Con los números del domingo, el peronismo tendrá 24 bancas en el Senado, alcanzando el quórum propio, pero en Diputados quedará con 39 escaños, ocho menos de los necesarios para aprobar proyectos por mayoría simple. “Eso obliga a discutir cada iniciativa y enriquece el debate”, remarcó el legislador.

Ads

Puede interesarte

En ese escenario, el dirigente de Nuevos Aires subrayó la necesidad de “superar la grieta” y buscar acuerdos con bloques minoritarios como radicales, la Izquierda o Somos Buenos Aires. “Es tiempo de alcanzar la madurez política para debatir proyectos sin banderas partidarias. La gente necesita soluciones, no peleas estériles”, dijo.

La alianza Nuevos Aires, integrada por Renovador Federal y Unión Celeste y Blanco, compitió por fuera de La Libertad Avanza y se consolidó como séptima fuerza en la provincia. Obtuvo 105.685 votos (1,30%), que no alcanzaron para sumar diputados, pero sí concejales en ocho municipios, con un resultado destacado en González Chaves, donde ganaron con el 43,29%.

Ads

Luayza concluyó que el nuevo equilibrio legislativo abre una oportunidad para “construir consensos” y dejar atrás la polarización. “Hay que salir de ese impulso de rechazar lo que propone el otro por pura identidad política. Ese no es el camino”, cerró.

Fuente: Diputados bonaerenses