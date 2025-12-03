El gobernador Axel Kicillof le tomó juramento este martes a Flavia Terigi, quien asumió oficialmente como directora general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. La ceremonia tuvo lugar en el nuevo edificio de la Escuela Primaria N°26 de San Vicente y contó con la presencia de la vicegobernadora Verónica Magario, el intendente Nicolás Mantegazza y el funcionario saliente, Alberto Sileoni.

Durante el acto, Kicillof destacó el trabajo realizado por Sileoni y reafirmó la postura del Ejecutivo bonaerense sobre la defensa de la escuela pública. “Lo que caracteriza este período y por el que vamos a continuar es la defensa irrestricta de la educación pública. Defenderla es seguir transformándola junto a quienes más la conocen: maestras, maestros, auxiliares, directivos, familias y estudiantes”, señaló. Además, remarcó la importancia de “caminar la provincia, visitar las escuelas y escuchar a sus protagonistas”.

Terigi, por su parte, agradeció la designación y sostuvo que su gestión buscará profundizar los lineamientos educativos impulsados en los últimos años. “Agradezco al Gobernador por proponerme para este cargo, al que espero honrar con trabajo y dedicación. Coincido plenamente con la importancia inédita que se le ha dado a la educación en esta etapa”, expresó. La flamante funcionaria aseguró que enfocará su gestión en la escucha activa: “Asumo un compromiso de diálogo para pensar juntos las reformas que la escuela necesita para seguir garantizando derechos”.

Sileoni, quien recibió un reconocimiento por su labor, valoró el trabajo realizado durante su gestión. “Ha sido un inmenso honor formar parte de un Gobierno que se dedicó a ampliar el sistema educativo y transformar la escuela pública todos los días. Lo hicimos junto a lo más importante que tenemos: estudiantes, docentes y auxiliares de toda la provincia”, remarcó.

Kicillof también aprovechó el acto para marcar diferencias con la gestión nacional. “Frente a un Gobierno nacional que paralizó todas las obras públicas y está en contra de la inversión educativa, no había mejor ocasión que inaugurar una nueva escuela para 500 chicos y chicas de San Vicente”, sostuvo. Y añadió que esta institución se suma a las 293 inauguradas durante su mandato.

Terigi, pedagoga formada en la UBA, magíster en Ciencias Sociales (FLACSO) y doctora en Psicología por la Universidad Autónoma de Madrid, se desempeñó desde 2022 como rectora de la Universidad Nacional de General Sarmiento y forma parte del Consejo Nacional de la Calidad de la Educación.

Fuente: Dib